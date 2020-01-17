В Эстонии хотят внести изменения в систему расчета размера родительской зарплаты

"Если следующего ребенка не удастся завести в течение этого времени (двух с половиной лет - прим.ред.), то [родители] часто предпочитают вернуться на работу, чтобы снова заработать [соответствующее зарплате, а не минимальное] родительское пособие. Из-за этого рождение следующего ребенка откладывают, и есть риск, что из-за различных обстоятельств ребенка в итоге так и не родят", - сказала Сольман.

Министр народонаселения также намерена совместно с министром социальных дел улучшить условия, на которых родителям компенсируется взятый на ребенка или на себя больничный.