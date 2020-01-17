Пт, 17.01.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии хотят внести изменения в систему расчета размера родительской зарплаты

В Эстонии хотят внести изменения в систему расчета размера родительской зарплаты

Евро. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

Министр народонаселения Рийна Сольман хочет увеличить с двух с половиной до трех лет продолжительность периода, при котором рождение следующего ребенка дает право на сохранение такого же размера родительского пособия, как и при первом ребенке.

"Если следующего ребенка не удастся завести в течение этого времени (двух с половиной лет - прим.ред.), то [родители] часто предпочитают вернуться на работу, чтобы снова заработать [соответствующее зарплате, а не минимальное] родительское пособие. Из-за этого рождение следующего ребенка откладывают, и есть риск, что из-за различных обстоятельств ребенка в итоге так и не родят", - сказала Сольман.

Министр народонаселения также намерена совместно с министром социальных дел улучшить условия, на которых родителям компенсируется взятый на ребенка или на себя больничный.

Сейчас у родителей, которые возвращаются на работу после отпуска по уходу за ребенком, обычно отсутствует облагаемый социальным налогом доход за предыдущий календарный год и компенсация взятого на ребенка или на себя больничного рассчитывается по минимальной зарплате. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ