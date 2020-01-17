Bloomberg: еще на прошлой неделе Медведев не знал, что дни его премьерства сочтены

В среду президент России Владимир Путин в своей речи к парламенту предложил изменить конституцию, в результате чего изменилось бы разделение власти в стране. Эксперты указывают, что Путин таким образом закладывает основы сохранения власти и после окончания полномочий четвертого президентского срока.

Вскоре после этого Медведев сообщил, что его правительство в полном составе уходит в отставку. Путин выдвинул в премьер-министры главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, которого Госдума на следующий день в должности утвердила.

Информационные источники рассказали Bloomberg, что события среды для российской политической элиты стали сюрпризом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ожидал прибытия представителя парламента, чтобы услышать подтверждение последним известиям.

О том, что его карьера премьера приближается к концу, Медведев не знал за три для до отставки правительства, хотя в то время Мишустин уже встречался с Путиным, подтвердили два информационных источника.

"Могут последовать новые сюрпризы, – считает политолог Алексей Мухин. – Путин сделал только первый выстрел, показал большую картинку".

Предложения Путина о поправках к конституции не предусматривают изменений, позволивших бы ему и после 2024 года занимать должность президента. Однако это дает Путину после окончания президентских полномочий занять должность премьер-министра и стать руководителем Государственного совета. Путин высказался, что хочет укрепить эту структуру, у которой сейчас роль советчика.

"Мы видим начало переходного периода, но не понятно, какой будет итог схемы Путина", - пояснил политолог Михаил Виноградов.

Приближенное к Кремлю лицо журналистам Bloomberg назвало три возможных варианта: Путин может стать спикером Госдумы, руководителем Госсовета или руководить Советом по безопасности.