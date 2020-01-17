На дорогах Эстонии произошло рекордное число ДТП с косулями

Больше всего столкновений с животным зафиксировано рано утром и в первой половине дня, а также поздно вечером, сообщило Общество охотников Эстонии (EJS). В прошлом году в Харьюмаа автомобили сбили 902 косули, в Тартумаа - 646, в Пярнумаа - 464, в Пылвамаа - 339, а в Вильяндимаа - 306.

Всего в прошлом году зарегистрировали 4885 ДТП с косулями.

По словам эксперта по несчастным случаям с дичью EJS Урмаса Сальму, подобный рост числа аварий был прогнозируемым. «Он прежде всего связан с высокой численностью косуль, но также с интенсивностью движения по нашим дорогам, - сказал Сальму. - В то же время, четко заметно, что в конце года благодаря большому объему охоты рост числа ДТП замедлился».

В позапрошлом году было 4408 ДТП с косулями, а в 2017 году их было 2916.

По словам исполнительного директора общества Тыниса Кортса, объем охоты за 2019-2020 год крупнейший в эстонской истории – 31 619 особей. «Цель современной охоты — регулировать численность дичи, чтобы сокращать количество причиненного животными ущерба, их заболеваний и ДТП с их участием, - сказал Кортс. - Хочется надеяться, что благодаря интенсивной охоте мы сможем в дальнейшем сократить число несчастных случаев с косулями».