В Ливане 27 человек признаны виновными в похищении и пытках семерых туристов из Эстонии

Суд решил приговорить лидеров группировки к пожизненному тюремному заключению, остальные получили различные сроки. Всего суд признал виновными 27 человек.

Суд признал членов группировки виновными в том, что они в марте 2011 года похитили и пытали семерых эстонцев, держали их в плену 111 дней с целью получения выкупа от Эстонии. Также членов группировки признали виновными в угоне автомобиля, организации с помощью угнанного автомобиля ограбления и пособничестве в преступлении. Угнанный автомобиль группировка использовала для убийства высокопоставленного военного Расшида Сабри и организации попытки убийства Мохаммеда Яссини.

Суд приговорил Расшида Салехи, Халеда Хаммоуди, Хуссейна Аль-Хайри, Махаммада Аль-Хайри и Халеда Хамиди к пожизненному заключению. Остальные члены группировки получили от трех до 15 лет тюрьмы.

Один из обвиняемых был приговорен к шести месяцам тюрьмы и еще четверо — к трем месяцам тюрьмы.

Двух обвиняемых оправдали.