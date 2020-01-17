В Ливане 27 человек признаны виновными в похищении и пытках семерых туристов из Эстонии
В Ливане Бейрутский суд в среду приговорил к длительным тюремным срокам членов группировки, которая восемь лет назад похитила семерых эстонских велосипедистов, пишет Postimees.
Суд решил приговорить лидеров группировки к пожизненному тюремному заключению, остальные получили различные сроки. Всего суд признал виновными 27 человек.
Суд признал членов группировки виновными в том, что они в марте 2011 года похитили и пытали семерых эстонцев, держали их в плену 111 дней с целью получения выкупа от Эстонии. Также членов группировки признали виновными в угоне автомобиля, организации с помощью угнанного автомобиля ограбления и пособничестве в преступлении. Угнанный автомобиль группировка использовала для убийства высокопоставленного военного Расшида Сабри и организации попытки убийства Мохаммеда Яссини.
Суд приговорил Расшида Салехи, Халеда Хаммоуди, Хуссейна Аль-Хайри, Махаммада Аль-Хайри и Халеда Хамиди к пожизненному заключению. Остальные члены группировки получили от трех до 15 лет тюрьмы.
Один из обвиняемых был приговорен к шести месяцам тюрьмы и еще четверо — к трем месяцам тюрьмы.
Двух обвиняемых оправдали.
Семеро эстонских велосипедистов 23 марта 2011 года были захвачены в плен в Ливане в долине Бекаа, когда они въехали в Ливан из Сирии. Они были освобождены через почти четыре месяца в ходе операции, проведенной при взаимодействии нескольких государств. Содействие в освобождении оказали власти Ливана, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании. Велосипедистов освободили утром 14 июля, а в Таллинн они вернулись 15 июля рейсом Estonian Air. Условия освобождения до сих пор неизвестны, после освобождения ходили слухи, что похитителями заплатили выкуп.