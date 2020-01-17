Пилоты ошиблись из-за стресса: опубликован итоговый отчет МАК об аварийной посадке самолета Utair

Напомним, лайнер, прибывший в Сочи из Москвы в ночь на 1 сентября 2018 года, при посадке выкатился со взлетно-посадочной полосы в русло реки. В результате у него загорелись оба крыла и левый двигатель, разрушилось шасси, была повреждена носовая часть.

На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 пассажиров, включая трех детей. Cотрудник аэропорта, проводивший эвакуацию пассажиров, умер от сердечного приступа.

Согласно отчету МАК, к аварии привел в том числе стресс пилотов, из-за которого они проигнорировали предупреждения бортовых систем о сдвиге ветра и приняли решение о посадке. Экипаж "боинга" решил совершить посадку, несмотря на плохие метеоусловия. Как отмечает МАК, при сообщении о сдвиге ветра экипаж должен выполнить маневр выхода из сдвига ветра или увести самолет на второй круг. Но пилоты продолжили снижение. На вопрос второго пилота : "Ты видишь полосу?" командир не ответил и начал уводить "боинг" на второй круг.

При уходе на второй круг у экипажа несколько раз не получилось включить автопилот; МАК объяснил это тем, что командир "не снял усилия" с колонки управления. Когда автопилот все же включился, экипаж, вероятно, этого не заметил.

В 23:57 самолет приземлился на 385 метров дальше зоны точного приземления. Началось экстренное торможение. Второй пилот доложил о включении максимального реверса двигателей, но в действительности забыл о нем, и он был включен только через 20 секунд.

Еще через пять секунд самолет на скорости около 140 километров в час выкатился за пределы полосы, пробил ограждение аэродрома и остановился в русле реки Мзымта.

МАК пришел к выводу, что к аварийной посадке привели следующие события: пилоты проигнорировали предупреждения бортовых систем о сдвиге ветра, на малой высоте попали в этот сдвиг (ветер изменился со встречного на попутный), самолет приземлился с перелетом, а потом из-за плохого сцепления с залитой дождем полосой (коэффициент ее сцепления неправильно замерили службы аэропорта) не смог остановиться.

За пределы полосы самолет выкатился в том числе из-за того, что реверс двигателей был включен поздно.

В отчете МАК приведены слова командира экипажа о том, что решение о посадке в Сочи было ошибочным, и он принял его "из-за эмоционального состояния".