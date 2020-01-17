Зеленский не принял отставку премьер-министра Гончарука

"Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", - сообщил Зеленский.

"Вы знаете, какое у меня к Вам личное отношение, и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видеозапись которой распространена офисом президента.

Президент Украины призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

"Прошу вас, чтобы вы предложили офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей. С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", - сказал он.

Ранее в пятницу Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому после скандала с записью, на которой человек, похожий на него, нелестно отзывается о политике президента.

"Чтобы убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - сообщил Гончарук.

В своем посте премьер перечислил достижения, которые удалось достичь его команде за 4 месяца, подчеркнув, что главный вызов для них - окончательно преодолеть коррупцию в государственном секторе.

Владимир Зеленский пообещал рассмотреть заявление Гончарука об отставке. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук назвал прошение об отставке "дешевым пиаром". "Такое заявление, в соответствии со статьей 115 Конституции Украины, премьер-министр может подать только Верховной раде, а не президенту. В данном случае это дешевый пиар-ход Гончарука, не имеющий ничего общего с уходом с поста премьер-министра", - приводит слова политика его пресс-служба.