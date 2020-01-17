Заманчивое предложение о работе: ищут смотрителей живописного острова

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH — Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020

Разыскиваются пара или два друга, которые с апреля по октябрь могли бы присмотреть за островом, на котором есть пляж, прозрачная вода и фантастические пейзажи. В рабочие обязанности входит обслуживание трех кафе острова и трех домов для отдыха.

Работодатели обещают обеспечить место жительства и питание. О размере зарплаты можно договориться во время собеседования.

Желательно только, чтобы у кандидатов не было слишком высоких требований по доступности электричества или горячей воды.

Wolfie the Island pup mastering the transhipping technique! pic.twitter.com/6mGd72BNpw — Great Blasket Island (@gbisland) January 13, 2020

Несмотря на это, конкуренция жесткая. "Мы получили примерно 7000 предложений", - рассказала CNN Элис Хейз спустя всего шесть часов после публикации объявления.

Хейз и ее супруг Билли О'Конор живут недалеко на полуострове Дингл. Летом О'Конор организует регулярные лодочные экскурсии на остров Болшой Бласкет. Туристы могут арендовать одну из трех дач.

В 2019 году за островом присматривала пара Лесли Кехое и Гордон Бонд. Они делились своими впечатлениями в соцсетях.

Однако Кахое предупреждает - они не публиковали все. В соцсетях обычно показывают "фотографии с кострами, лугами и закатами", однако за кадром остается то, как смотрители острова перестилают постели в гостевых номерах или обслуживают в кафе прибывших туристов.

"Иногда их прибывает до 400 человек в день", - указала она.