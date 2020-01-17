Пт, 17.01.2020
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Заманчивое предложение о работе: ищут смотрителей живописного острова

ФОТО: publicitātes

Как все лето прожить на невероятно красивых островах и получить за это зарплату?  На ирландском острове Большой Бласкет появилась очень заманчивая вакансия, пишет Rus.TVNER со ссылкой на CNN.

Разыскиваются пара или два друга, которые с апреля по октябрь могли бы присмотреть за островом, на котором есть пляж, прозрачная вода и фантастические пейзажи. В рабочие обязанности входит обслуживание трех кафе острова и трех домов для отдыха.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Работодатели обещают обеспечить место жительства и питание. О размере зарплаты можно договориться во время собеседования.

Желательно только, чтобы у кандидатов не было слишком высоких требований по доступности электричества или горячей воды.

Несмотря на это, конкуренция жесткая. "Мы получили примерно 7000 предложений", - рассказала CNN Элис Хейз спустя всего шесть часов после публикации объявления.

Хейз и ее супруг Билли О'Конор живут недалеко на полуострове Дингл. Летом О'Конор организует регулярные лодочные экскурсии на остров Болшой Бласкет. Туристы могут арендовать одну из трех дач.

В 2019 году за островом присматривала пара Лесли Кехое и Гордон Бонд. Они делились своими впечатлениями в соцсетях.

Однако Кахое предупреждает - они не публиковали все. В соцсетях обычно показывают "фотографии с кострами, лугами и закатами", однако за кадром остается то, как смотрители острова перестилают постели в гостевых номерах или обслуживают в кафе прибывших туристов.

"Иногда их прибывает до 400 человек в день", - указала она.

На острове нет электричества, однако подключение мобильного интернета удивительно хорошее, так как в нескольких километрах расположена коммуникационная башня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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