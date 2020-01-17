Заманчивое предложение о работе: ищут смотрителей живописного острова

** Job Vacancy **— Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020
A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.
1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.
Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH
Разыскиваются пара или два друга, которые с апреля по октябрь могли бы присмотреть за островом, на котором есть пляж, прозрачная вода и фантастические пейзажи. В рабочие обязанности входит обслуживание трех кафе острова и трех домов для отдыха.
Работодатели обещают обеспечить место жительства и питание. О размере зарплаты можно договориться во время собеседования.
Желательно только, чтобы у кандидатов не было слишком высоких требований по доступности электричества или горячей воды.
Wolfie the Island pup mastering the transhipping technique! pic.twitter.com/6mGd72BNpw— Great Blasket Island (@gbisland) January 13, 2020
Несмотря на это, конкуренция жесткая. "Мы получили примерно 7000 предложений", - рассказала CNN Элис Хейз спустя всего шесть часов после публикации объявления.
Хейз и ее супруг Билли О'Конор живут недалеко на полуострове Дингл. Летом О'Конор организует регулярные лодочные экскурсии на остров Болшой Бласкет. Туристы могут арендовать одну из трех дач.
В 2019 году за островом присматривала пара Лесли Кехое и Гордон Бонд. Они делились своими впечатлениями в соцсетях.
Ye can keep ye're #LoveIsland, we're sorted #OileánGrá 😋 #GreatBlasketIsland pic.twitter.com/EuPd0ffTA0— Lesley (@island_lesley) January 12, 2020
Однако Кахое предупреждает - они не публиковали все. В соцсетях обычно показывают "фотографии с кострами, лугами и закатами", однако за кадром остается то, как смотрители острова перестилают постели в гостевых номерах или обслуживают в кафе прибывших туристов.
"Иногда их прибывает до 400 человек в день", - указала она.
На острове нет электричества, однако подключение мобильного интернета удивительно хорошее, так как в нескольких километрах расположена коммуникационная башня.