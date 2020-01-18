На интернет-аукционе продается трехкомнатная квартира по смешной цене

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Трехкомнатная квартира площадью 45,5 квадратных метров находится в волости Алутагузе, в Ида-Вирумаа. Расположенная на втором этаже двухэтажного кирпичного дома квартира чистая, аккуратная и ухоженная.
В доме, где находится квартира, приведены в порядок фасад и крыша. В квартире печное отопление, но есть возможность использовать воздушно-тепловой насос.
Цена квартиры - 2440 евро. Ознакомьтесь с объявлением ЗДЕСЬ.