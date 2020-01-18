Сб, 18.01.2020
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  • На интернет-аукционе продается трехкомнатная квартира по смешной цене

На интернет-аукционе продается трехкомнатная квартира по смешной цене

Korter Kurtnas.

ФОТО: osta.ee

Что только не продается на виртуальном аукционе osta.ee! Например, портал Kodustiil предлагает поучаствовать в торгах и выгодно приобрести квартиру в хорошем состоянии.

Трехкомнатная квартира площадью 45,5 квадратных метров находится в волости Алутагузе, в Ида-Вирумаа. Расположенная на втором этаже двухэтажного кирпичного дома квартира чистая, аккуратная и ухоженная.

Квартира в Куртна.

ФОТО: osta.ee

В доме, где находится квартира, приведены в порядок фасад и крыша. В квартире печное отопление, но есть возможность использовать воздушно-тепловой насос. 

Квартира в Куртна.

ФОТО: osta.ee

Цена квартиры - 2440 евро. Ознакомьтесь с объявлением ЗДЕСЬ. 

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