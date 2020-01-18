Мастер-класс плохого вкуса: в Instagram маклера - реальные интерьеры

Маклер, который поделился в Instagram перлами неудачного дизайна интерьера, не хочет никого обидеть, но надеется, что выложенные в Сеть изображения - это урок для тех, кто только задумывается о дизайне своего жилища, пишет Kodustiill.
Американский маклер Винесса Ван Винкль за годы своей работы видела сотни, а может быть, и тысячи квартир. Она и ее коллеги выкладывают в Сеть наиболее запомнившиеся и не могут сдержать улыбки.
Винкль советует своим подписчикам не подражать этим постам, а просто посмотреть и, может быть, улыбнуться, а может быть, и задуматься.
Не у всех есть хороший вкус или чувство стиля. Однако, по словам Винкль, должно быть достаточно критики и последующих за ней уколов самолюбия, чтобы люди перестали обустраивать свои жилища таким образом.
Цель маклера не в том, чтобы высмеять кого-либо. Она хочет, чтобы люди избегали подобных решений в своих собственных домах.
Винкль надеется, что просмотра этих фото многие собственники нового жилья откажутся от реализации сумасшедших идей, пишет dailymail.co.uk.