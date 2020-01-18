Мастер-класс плохого вкуса: в Instagram маклера - реальные интерьеры

Американский маклер Винесса Ван Винкль за годы своей работы видела сотни, а может быть, и тысячи квартир. Она и ее коллеги выкладывают в Сеть наиболее запомнившиеся и не могут сдержать улыбки.

Винкль советует своим подписчикам не подражать этим постам, а просто посмотреть и, может быть, улыбнуться, а может быть, и задуматься.

Не у всех есть хороший вкус или чувство стиля. Однако, по словам Винкль, должно быть достаточно критики и последующих за ней уколов самолюбия, чтобы люди перестали обустраивать свои жилища таким образом.

Цель маклера не в том, чтобы высмеять кого-либо. Она хочет, чтобы люди избегали подобных решений в своих собственных домах.