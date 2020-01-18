Департамент предупреждает: перелетные птицы весной могут занести в Эстонию птичий грипп

Высокопатогенный птичий грипп H5N8 помимо Польши был недавно выявлен также в Венгрии, Словакии и Румынии. В окрестностях Эстонии пока заболевание зафиксировано не было.

Первые сообщения о вспышках птичьего гриппа поступили с индюшиных ферм на востоке Польши и фермах с курицами-несушками на западе Польши. За последние две недели птичий грипп выявлен в Венгрии, где на фермах заболело почти 190 000 птиц, сообщает BNS.

Также поступило сообщение о заражении 23 000 птиц на западе Польши, вблизи границы с Германией, и почти 19 000 птиц на северо-западе Румынии. На западе Словакии заразилось более 20 птиц.

Если распространение птичьего гриппа не удастся остановить, весной перелетные птицы могут принести грипп и в Эстонию.

Птичий грипп входит в число особо опасных болезней и приводит к массовым заболеванию и смертности птиц, причиняя также серьезный экономический ущерб.

Лечение от него отсутствует, при вспышках заболевания вводят карантин. Больную или предположительно больную птицу убивают и уничтожают. Поэтому особенно важно, чтобы все птицеводы, включая любителей, соблюдали меры биологической защиты, чтобы защитить своих птиц.

Ветеринарно-продовольственный департамент обращает внимание, что посещая Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию, люди не должны посещать местные фермы или привозить в Эстонию птиц и продукты животного происхождения, такие как мясо и яйца, которые могут передавать возбудитель болезни.

В случае, если соприкосновение с домашней птицей или птичьим мясом и яйцами в Центральной Европе произошло, перед въездом в Эстонию необходимо простирать одежду и дезинфицировать обувь.

Мойке и дезинфекции следует также подвергнуть и въезжающие в Эстонию транспортные средства, если перед этим они побывали на территории птицеферм.

Департамент рекомендует и самим птицеводам в Эстонии применять следующие меры биологической защиты:

Не допускать на свои фермы посторонних лиц и не разрешать прибывшим из-за границы лицам входить в здания, где содержатся птицы, и вступать в контакт с птицами как минимум в течение 48 часов после приезда в страну.

Перед входом в птицеводческое здание менять одежду и обувь, мыть и дезинфицировать руки.

Продукты птицеводства нужно хранить и уничтожать таким образом, чтобы с ними не контактировали домашние и дикие птицы, у диких птиц не должно быть доступа к питью и корму для птиц, больных особей следует отделять от здоровых.

О подозрении на заболевание нужно немедленно информировать ветеринара.

Пополнять поголовье птиц можно только если новые птицы перед этим выдержали карантин в 30 дней и у них не было выявлено заболевания. Пополнять поголовье можно только здоровыми птицами.

