Хельме: глава Elektrilevi долгое время брал взятки

До сих пор неизвестно содержание предъявленного Рандна подозрения, а также то, кто давал предполагаемую взятку, но после встречи с представителями Eesti Energia Хельме слегка раскрыл предысторию инцидента.

«Имели место нарушения правил закупок или инвестиций», - сказал Хельме, который услышал о темном прошлом Рандна на этой неделе от Хандо Суттера, генерального директора Eesti Energia.

"Мы говорим о десятках тысяч евро", - отметил Хельме, но не уточнил, превышает ли сумма 50 000 евро. Он также добавил, что сначала подозрительная деятельность Рандна привлекла к себе внимание внутри компании.