Умер самый маленький человек в мире

Рост родившегося в 1992 году Магара составлял 67,08 сантиметра. Впервые в книгу Гиннесса он попал в 2011-м. Филиппинец Джунрей Балауинга был ниже его на семь сантиметров, однако он не мог самостоятельно стоять и ходить из-за многочисленных заболеваний.

В последнее время самый маленький человек в мире также испытывал серьезные проблемы со здоровьем — он боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией. Хагендру госпитализировали 16 января. Он скончался в больнице Manipal в Непале 17 января. Теперь звание самого маленького человека перешло к колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу, его рост составляет 70,21 сантиметра.