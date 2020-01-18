В чем опасность открытых планировок и высоких потолков

Открытые планировки в наши дни довольно распространены. Однако, по мнению пожарных, такой тип жилого пространства - открытая дверь для пожара: здесь есть где разгуляться огню, который беспрепятственно поглотит все сразу.

Пожарные рекомендуют проверить работу своих дымовых датчиков, а также критически взглянуть на все свое домохозяйство, чтобы представить, каким образом и с какой скоростью огонь может распространиться по дому или квартире, передает housebeautiful.com.