В чем опасность открытых планировок и высоких потолков

По мнению экспертов, риск пожара в домах c открытой планировкой значительно выше, чем в домах с отдельными комнатами, считает Kodustiil.
Открытые планировки в наши дни довольно распространены. Однако, по мнению пожарных, такой тип жилого пространства - открытая дверь для пожара: здесь есть где разгуляться огню, который беспрепятственно поглотит все сразу.
Пожарные рекомендуют проверить работу своих дымовых датчиков, а также критически взглянуть на все свое домохозяйство, чтобы представить, каким образом и с какой скоростью огонь может распространиться по дому или квартире, передает housebeautiful.com.
Высокие потолки - престижно и стильно, но в квартирах с высокими потолками нужно вести себя вдвойне осторожно: в помещениях с высокими потолками циркулирует больший поток воздуха, что может затруднить контроль над огнем.