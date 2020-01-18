Великобритания пообещала не устраивать депортации иностранцев после Брекзита

«Люди не будут автоматически депортированы. Идея будет заключаться в том, что даже после льготного периода у них будет возможность подать заявку на проживание», – цитирует 17 января заявление Ги Верхофстада The Guardian.

Британское МВД ранее рассказало, что граждане ЕС в стране должны будут получить новый иммиграционный статус, если королевство выйдет из Союза. Великобритания обозначила срок подачи заявлений до 30 июня 2021 года. СМИ писали, что после этого власти должны будут пойти на депортации.