Проблемы многоквартирных домов: как предотвратить кражи из подвалов?

Кражи из подвалов всегда были печальным уделом жителей многоквартирных домов, однако при помощи довольно простых приемов их можно существенно уменьшить или почти полностью свести на нет.
Руководитель отдела обслуживания недвижимости компании Pindi Kinnisvara Реймо Розе сказал, что подвалы, на самом деле, таят в себе скрытые ресурсы, о ценности которых жильцы старых домов часто забывают. «Только представьте себе, какую дополнительную ценность несет хотя бы подвальный бокс площадью в несколько квадратных метров, если бы он стал недоступным для воров! Ведь в нем можно хранить автомобильные покрышки, велосипеды, детские коляски и прочие занимающие много места предметы и дорогостоящие вещи», – поделился своим мнением Розе.
Как известно, даже ни один сейф не является стопроцентной гарантией от воровства, однако при помощи следующих простых приемов вы сможет сделать ваш подвальный бокс в значительной степени более надежным и, помимо варенья, хранить в подвале также и более ценные вещи, которыми не пользуетесь каждый день.
- Замените входную дверь в подвал. По словам Розе, надежная подвальная дверь никак не усложнит доступ в подвал для жильцов дома, однако у посторонних, ожидающих, когда кто-нибудь откроет им двери подъезда, исчезнет возможность незаметно проскользнуть в подвал, чтобы заняться своими темными делишками.
- Замените замок, открывающийся ключом, на считывающее микрочип устройство. Это дает возможность следить за тем, с какой карточкой человек вошел в подвал в определенный момент. По словам Розе, хотя такие меры не могут полностью обезопасить ваш подвал от проникновения посторонних, есть возможность проследить за действиями злоумышленника, выяснив имя владельца карточки: вряд ли кто-то из жильцов дома захочет стать подозреваемым в глазах соседей.
- Установите камеры видеонаблюдения вблизи входа в подвал. Розе считает, что хотя камеры пока еще не стали серьезным препятствием для совершения кражи, однако они все же могут отпугнуть воров, которые боятся камер как огня.
- Однако самым дорогостоящим, хотя и наиболее эффективным способом защиты Розе считает снос старых деревянных клетушек во всем подвале и строительство новых боксов, двери которых защищали бы, по меньшей мере, два надежных замка.
«В новых многоквартирных домах кражи из подвалов достаточно редки. Достигнуть этого удалось не только благодаря тому, что в них живут более порядочные люди, а по причине того, что вору, желающему добраться до какого-нибудь одного велосипеда, приходится прилагать непропорционально много усилий», – разъяснил Розе. По его словам, реновация и повышение надежности подвала стоит 1 000–1 500 евро на один бокс (то есть на одну квартиру). «Если эти расходы распределить частями и включить в суммы, уплачиваемые в ремонтный фонд, то речь может идти о немногих десятках евро в месяц. Если взносы уплачены, то собственники квартир могут быть уверены также в том, что, благодаря надежным подвальным боксам, их квартиры можно будет продать на рынке значительно быстрее», – добавил он.