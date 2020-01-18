Проблемы многоквартирных домов: как предотвратить кражи из подвалов?

Руководитель отдела обслуживания недвижимости компании Pindi Kinnisvara Реймо Розе сказал, что подвалы, на самом деле, таят в себе скрытые ресурсы, о ценности которых жильцы старых домов часто забывают. «Только представьте себе, какую дополнительную ценность несет хотя бы подвальный бокс площадью в несколько квадратных метров, если бы он стал недоступным для воров! Ведь в нем можно хранить автомобильные покрышки, велосипеды, детские коляски и прочие занимающие много места предметы и дорогостоящие вещи», – поделился своим мнением Розе.

Как известно, даже ни один сейф не является стопроцентной гарантией от воровства, однако при помощи следующих простых приемов вы сможет сделать ваш подвальный бокс в значительной степени более надежным и, помимо варенья, хранить в подвале также и более ценные вещи, которыми не пользуетесь каждый день.

Замените входную дверь в подвал. По словам Розе, надежная подвальная дверь никак не усложнит доступ в подвал для жильцов дома, однако у посторонних, ожидающих, когда кто-нибудь откроет им двери подъезда, исчезнет возможность незаметно проскользнуть в подвал, чтобы заняться своими темными делишками.

Замените замок, открывающийся ключом, на считывающее микрочип устройство. Это дает возможность следить за тем, с какой карточкой человек вошел в подвал в определенный момент. По словам Розе, хотя такие меры не могут полностью обезопасить ваш подвал от проникновения посторонних, есть возможность проследить за действиями злоумышленника, выяснив имя владельца карточки: вряд ли кто-то из жильцов дома захочет стать подозреваемым в глазах соседей.

Установите камеры видеонаблюдения вблизи входа в подвал. Розе считает, что хотя камеры пока еще не стали серьезным препятствием для совершения кражи, однако они все же могут отпугнуть воров, которые боятся камер как огня.

Однако самым дорогостоящим, хотя и наиболее эффективным способом защиты Розе считает снос старых деревянных клетушек во всем подвале и строительство новых боксов, двери которых защищали бы, по меньшей мере, два надежных замка.