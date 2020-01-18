Фото: в продаже эксклюзивная квартира в доме на энергетических сваях

Жилой комплекс под названием «Дома на Променаде» находится между Старым портом и Старым городом. Красивая стильная квартира в доме с энергосбережением класса А ждет новых хозяев, передает Kodustiil.
Трехкомнатная квартира площадью 84 квадратных метра находится на пятом этаже необычного шестиэтажного дома.
Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, двух спален, ванной и туалета. Также в квартире есть два балкона.
Дом, в котором продается квартира, является первым многоквартирным домом в Эстонии, который получает энергию из свайного фундамента дома, то есть из свай на глубине 20 метров. Расчетная экономия на расходах на отопление составляет 25-30 процентов.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.