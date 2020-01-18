Сб, 18.01.2020
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  • Фото: в продаже эксклюзивная квартира в доме на энергетических сваях

Фото: в продаже эксклюзивная квартира в доме на энергетических сваях

A-energiaklassiga korter Tallinnas.

ФОТО: KV.EE

Жилой комплекс под названием «Дома на Променаде» находится между Старым портом и Старым городом. Красивая стильная квартира в доме с энергосбережением класса А ждет новых хозяев, передает Kodustiil.

Трехкомнатная квартира площадью 84 квадратных метра находится на пятом этаже необычного шестиэтажного дома. 

Квартира.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, двух спален, ванной и туалета. Также в квартире есть два балкона. 

Квартира.

ФОТО: KV.EE

Дом, в котором продается квартира, является первым многоквартирным домом в Эстонии, который получает энергию из свайного фундамента дома, то есть из свай на глубине 20 метров. Расчетная экономия на расходах на отопление составляет 25-30 процентов.

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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