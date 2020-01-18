В Европе могут запретить системы распознавания лиц в общественных местах

В документе из 18 страниц объясняется, что временное ограничение необходимо для подготовки законодательной базы, исключающей юридически спорные моменты. На выработку способов предотвращения злоупотреблений такими технологиями ЕК предлагает выделить срок от трех до пяти лет, передают "Ведомости".

Еврокомиссия считает, что, возможно, придется ужесточить законодательство, тем самым усилить защиту персональных данных европейцев и их прав на неприкосновенность частной жизни. «Основанная на этих существующих положениях будущая нормативная база может пойти дальше и включить в себя ограниченный по времени запрет на использование технологии распознавания лиц в общественных местах», – говорится в докладе.

При этом запрет, скорее всего, не коснется проектов в области безопасности или научных исследований, уточняется в документе. Новые правила использования систем распознавания лиц будут созданы для разработчиков и пользователей. Страны ЕС обяжут создать надзорные органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства в этой области.

ЕК перед принятием окончательного решения изучит мнения всех заинтересованных сторон. Еврокомиссар по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер должна обнародовать предложения ЕК в феврале.