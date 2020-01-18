Сб, 18.01.2020
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  • «Произошел хлопок и мы увидели вспышку»: в России у самолета со 180 пассажирами перед вылетом загорелся двигатель

Видео ⟩ «Произошел хлопок и мы увидели вспышку»: в России у самолета со 180 пассажирами перед вылетом загорелся двигатель

Самолет S7 Airlines

ФОТО: Yegor Aleyev/Yegor Aleyev/TASS

В Новосибирске пассажиров самолета Airbus A-320neo авиакомпании S7 Airlines, который должен был вылететь во вьетнамский курорт Камрань, эвакуировали перед вылетом из-за возгорания топлива в одном из двигателей. По данным Следственного комитета, на борту находилось 180 пассажиров и пять членов экипажа, пишет Newsru.

Как рассказал источник "Интерфакса", один из двигателей лайнера не запускался с первой попытки. Во время повторного запуска в нем загорелось топливо. Экипаж экстренно запустил систему пожаротушения. Все пассажиры выбрались наружу, никто не пострадал. Самолет должен был вылететь в 00:05 по местному времени. Вылет резервного борта был отложен на 12 часов.

По словам одного из туристов, время вылета в Камрань перед инцидентом меняли три раза. Пассажир лайнера рассказал порталу НГС, что при проверке систем "какой-то узел прямо под крыльями издавал звуки, как будто заводишь двигатель в авто, а он не заводится". "Было попыток десять, после чего произошел хлопок. Так как я сидел со стороны правого двигателя, увидел вспышку", - рассказал новосибирец.

По его словам, паники не было, но и каких-то объявлений минут пять не звучало. Затем самолет отбуксировали к рукаву, эвакуированных пассажиров разместили в гостинице и предоставили им горячее питание. Некоторые решили вернуться домой и приехать в аэропорт к вылету резервного борта.

В беседе с "КП-Новосибирск" один из пассажиров рассказал, что самолет долго не взлетал, двигатель пытались запустить около часа, потом раздался хлопок. На борту было много семей с детьми.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей. Проверку также проводит Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР. По предварительным данным, при попытке запуска силовой установки самолета произошло воспламенение скопившегося авиационного топлива в выхлопной системе, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов.

Согласно инструкции, экипаж привел в действие систему пожаротушения. Командир воздушного судна принял решение об отмене полета. Самолет не поврежден. Проверка проводится по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В пресс-службе S7 сообщили, что судно проходит оперативное техническое обслуживание.

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