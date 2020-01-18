Галерея: яркая квартира дизайнера из Киева

Когда дизайнер берется за проектирование собственной квартиры, часто эта задача становится и легкой, и сложной одновременно. Может показаться, что он должен справится с задачей легко и быстро, ведь дизайн — это его хлеб и любимое занятие. В то же время, дизайнеру по долгу службы может нравиться большое количество предметов мебели, отделочных материалов и решений, следовательно, остановиться на чем-то одном очень трудно. В интерьере своей квартиры в Киеве дизайнер Майя Баклан постаралась соединить многие любимые вещи и приемы, поэтому жилье получилось таким ярким и даже эклектичным. Но рассматривать этот интерьер очень интересно.