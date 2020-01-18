Ошибка при строительстве дома в Таллинне дорого обойдется застройщику

Такой договор заключается потому, что у здания по Везивярава,50 парковочных мест было создано на 29 меньше, чем предусмотрено в проекте, для которого выдано разрешение на строительство.

Городские власти сочли, что это увеличит парковочную нагрузку на близлежащие дороги общего пользования, поэтому, учитывая, что перестроить здание больше невозможно, владелец должен внести свой вклад в развитие общественных парковочных мест.

В разрешении на строительство девятиэтажного дома с квартирами и офисными помещениями, выданном в начале 2018 года владеющему недвижимостью на Везивярава,50 паевому товариществу Nordcom Marketing, указывалось, что в здании будет 154 парковочных места.

Однако в разрешении на строительство содержалось дополнительное условие, что до подачи заявления на получение разрешения необходимо заключить договор об установлении сервитута для соседнего объекта на Госиори,44 в пользу недвижимости на Везивярава,50, чтобы обеспечить стандартное несколько парковочных мест. В разрешении на строительство также требовалось, чтобы количество парковочных мест на объекте Везивярава,50 было закреплено в соответствии с нормой, а недостающие парковочные места для коммерческих помещений были обеспечены на другом участке недвижимости.

"На сегодня выяснилось, что построить на участке по Гонсиори,44 парковочные места, необходимые для обслуживания здания на Везивярава,50, и заключить соответствующий договор на обслуживание парковки невозможно. На двух подземных этажах дома по Везивряава,50 построено 131 парковочное место, шесть из которых не соответствуют требованиям (меньше нормы). В результате, по сравнению с разрешением на строительство, в здании еще не построено 29 парковочных мест", - объяснил в пояснительной записке к проекту Игнар Фюк, руководитель Департамента городского планирования.

У девелопера было письменное соглашение с другой компанией, которая обещала предоставить им 20 парковочных мест на их участке. Это одобрил и Департамент городского планирования, но договорный партнер соскочил, когда строительство здания зашло уже так далеко, что было невозможно добавить еще один подземный этаж.

Вице-мэр Андрей Новиков сказал, что застройщикам пришлось потратиться из-за отсутствия парковочных мест, но это исключительный случай.

«Ранее применялись санкции, если необходимые парковочные места оставались не построенными. Однако в этом случае у компании возникли проблемы, поскольку она не подписала нотариальный договор. Они договорились со своим соседом, что недостающие парковочные места могут быть построены на соседнем участке, но поскольку договор не был нотариальным, сосед уклонился от исполнения. Мы пришли к компромиссу, согласно которому компания выделит городу определенную сумму для улучшения общественного транспорта, создания парковочных мест или других расходов на развитие инфраструктуры. Договор дает выбор в этом отношении», - сказал Новиков.