Трамп призвал верховного лидера Ирана следить за словами

Руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами, заявил президент США Дональд Трамп в субботу, 18 января. "Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время оказался не столь уж и верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Их экономика терпит крах, а их народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!" - написал Трамп в своем Twitter. Он также призвал Тегеран изменить свою политику, чтобы сделать Иран снова великим.

Хаменеи в пятничной молитве 17 января обвинил Германию, Францию и Великобританию в том, что они не способны сохранить ядерную сделку, служат интересам США и наряду с Вашингтоном хотят поставить Иран на колени. Германия, Франция и Великобритания 15 января объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках ядерной сделки с Ираном.

Отношения между США и Ираном обострились

Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП), который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

После того как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики. Отношения США и Ирана снова обострились из-за убийства американцами генерала Касема Сулеймани в Ираке. После этого Иран отказался от последнего ограничения по СВДП.