Виновник гибели трех людей накануне трагедии отправил друзьям пугающее сообщение

Ведущий передачи Меэлис Атонен объяснил, что выбрал темой недели внутреннюю безопасность, акцент которой дало случившееся в прошлое воскресенье тяжелое ДТП на Сааремаа. Эта авария освещалась в СМИ, как ДТП, которое рано или поздно должно было случиться, поскольку, по данным полиции, водитель ранее нарушал правила ПДД как в Эстонии, так и в других странах.

«Не говоря уже о том, что в то же утром он из квартиры отправил друзьями СМС: сделал фотографию своего автомобиля и спросил, как он там оказался. Что указывает на то, что он не помнил, как добрался до города и как так ровно припарковался перед домом», - рассказывает Эльмар Вахер.

В сфере внутренней безопасности, по словам начальника полиции, Европейский Союз развивается очень быстро: «Многие заметили, что снимок, сделанный в Латвии автоматической камерой измерения скорости, и оповещение о нарушении доходят до почтовых ящиков граждан Эстонии». Поэтому нельзя упустить из виду, что виновник тяжелого ДТП попадался полиции в Бельгии, Германии, Швеции и Финляндии. В Эстонии этот водитель наказывался в уголовном порядке, но срок наказаний уже истек.

Срок давности для преступлений и проступков является препятствием для развития сотрудничества между государствами-членами Европейского Союза, поскольку предыдущие нарушения могут быть приняты во внимание только в течение ограниченного времени.

Для предотвращения появления на дорогах пьяных водителей, по словам Вахера, надо пересмотреть вес пакет мер: «Это значит методы воздействия в целом». Полиция исследовала, какие эффективные методы улучшат дорожную ситуацию. «Назову два самых важных. Если хотим достичь быстрого результата за короткое время, это надо делать руками полиции. Много полицейских, всех пьяных водителей отстраним от вождения. Проведем быстрое производство и теперь вопрос, что это будет за производство», - рассуждает Вахер.

«Второе, на наш взгляд, более разумное решение, которое постепенно дает и в Эстонии результаты, связано с воздействием на людей. Я приведу такой пример, что мы за год проводим около 4400 производств, в которых опьянение управлявшего машиной было до 1,5 [промилле]. В 700 случаях отправляем человека в проект «Koju». Это значит, что человек впервые нарушил, его нарушение, например, опьянение, не такое больше, он сожалеет о содеянном и готов исправляться. Эксперты этой области, которые изучали психологию, искусство воздействия на человека, занимаются с ним для того, чтобы это [нарушение] никогда больше не повторилось».

В случае сааремааского водителя такое воздействие не действует, поскольку речь идет об алкоголике. При алкоголизме надо заниматься первоначальной причиной, а полиция может работать только с последствиями: влиять на непосредственную дорожную ситуацию.

«Я двумя руками поддерживаю, что у общества должно быть право знать, с кем они живут. Является ли человек обесчестившим детей педофилом, или он отъявленный алкоголик, который может сесть за руль. Алкоголизм на самом деле является болезнью», - сказал Вахер, отметив, что алкоголизм немного отличается от других обычных болезней, но также способен убить людей.

Способность полиции следить за дорожным движением, а также другими сферами, зависит от того, сколько у них ресурсов. «У вас осталось 150 вакансий. Возникает такой провокационный вопрос, так ли, что государство недостаточно ценит вас, чтобы вы могли привлечь лучших людей во внутреннюю безопасность?» - резко спросил Меэлис Атонен.