Растения, которые изменили мир: Таллиннский ботанический приглашает на первую выставку нового года

«Есть растения, с помощью которых было сделано много открытий и которые изменили жизнь общества. Благодаря растениям сохранились целые империи, растения исцеляли и королей, и воинов. Но помимо этого, есть растения, из которых на разных этапах истории были созданы рафинированный сахар, наркотики и алкоголь», - рассказала о предстоящей выставке ее куратор Криста Каур.

«Это многоуровневая выставка, на которой представлена информация об этноботанике, истории, биохимии, физиологии, фармакологии, кулинарии, парфюмерии и многом другом», - добавила она.

По субботам и воскресеньям можно принять участие в экскурсии с гидом. Экскурсии на эстонском языке начинаются в 13.00 и на русском языке в 12.00.

Выставка открыта до 26 января в пальмовом доме ботанического сада с 11.00 до 16.00. Вход по обычному билету.