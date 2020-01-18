Растения, которые изменили мир: Таллиннский ботанический приглашает на первую выставку нового года

На выставке, которая проходит с 18 по 26 января, представлены растения, которые сыграли важную роль в формировании истории человечества. Посетители узнают, какое изобретение было сделано при наблюдении за динамикой полета семян тыквы, семена каких растений называют слоновой костью растительного мира или какое известное растение способствовало зарождению генетики, а также многое другое, приглашает портал Kodustiil.
«Есть растения, с помощью которых было сделано много открытий и которые изменили жизнь общества. Благодаря растениям сохранились целые империи, растения исцеляли и королей, и воинов. Но помимо этого, есть растения, из которых на разных этапах истории были созданы рафинированный сахар, наркотики и алкоголь», - рассказала о предстоящей выставке ее куратор Криста Каур.
«Это многоуровневая выставка, на которой представлена информация об этноботанике, истории, биохимии, физиологии, фармакологии, кулинарии, парфюмерии и многом другом», - добавила она.
По субботам и воскресеньям можно принять участие в экскурсии с гидом. Экскурсии на эстонском языке начинаются в 13.00 и на русском языке в 12.00.
Выставка открыта до 26 января в пальмовом доме ботанического сада с 11.00 до 16.00. Вход по обычному билету.