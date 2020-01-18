В Москве прошли первые протесты против изменений в конституцию

Помимо противников изменения конституции, к администрации президента пришли активисты прокремлевского движения SERB. Одна из активисток SERB порвала плакат у участницы пикета и была после этого задержана.

"Путин совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть и будет править Россией, пока смерть не разлучит нас", - написал Азар в своем Facebook, уведомив об акции.

Между тем один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный акции против конституционной реформы не поддержал. "Конституция РФ - омерзительна. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас все отняли - от выборов до пенсий - и дальше хотят отнимать. Не надо ее защищать", - написал он в Twitter.

Что касается разнообразных предлагаемых акций "в защиту Конституции".

Конституция РФ - омерзительна. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас всё отняли - от выборов до пенсий - и дальше хотят отнимать.

Не надо её защищать. — Alexey Navalny (@navalny) 17 января 2020 г.

Между тем мэрия Москвы также согласовала акцию против реформы конституции. Акция рассчитана на 10 тысяч участников и пройдет 1 февраля на проспекте Сахарова. Заявку подала "группа граждан", сообщили агентству московские власти. Кто именно выступает организатором акции, они не уточняют.

Изменить конституцию предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он, в частности, намерен ограничить приоритет международного права, изменить процедуру назначения правительства и руководителей силовых ведомств, поменять норму о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента два срока подряд.

Кроме того, Путин предложил сделать конституционным органом Госсовет - некоторые аналитики считают, что с помощью Госсовета Путин собирается сохранить власть после 2024 года.