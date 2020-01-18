Михаил Лотман: без реформы вторая пенсионная ступень не обеспечит людям достойной старости

В приведенном BNS обзоре комментария Михаила Лотмана отмечается, что в начале он был противником пенсионной реформы и выступал на эту тему перед однопартийцами.

«Я уверен и по сей день, что система трех пенсионных ступеней в принципе верна. Вместе с тем, отвечает истине и то, что свое мнение по поводу реформы я изменил под влиянием разъяснительных бесед с теми своими однопартийцами, которые являются компетентными людьми в вопросах экономики и финансов», - пишет Лотман.

По его словам, вторая пенсионная ступень предполагает, что человек «инвестирует» в нее два процента из своей зарплаты. Однако инвестирование — это процесс добровольный, но ныне действующая система эту добровольность исключает, поскольку отчисление этих двух процентов происходит в принудительном порядке и называется «налог».

«Суть предложения Isamaa в том и состоит, чтобы снизить налоговую нагрузку на людей», - подчеркнул Лотман.

Во-вторых, к этим двум процентам государство добавляет свои четыре процента, однако на деле это далеко от истины, пишет Лотман, напоминая, что в Законе о госбюджете нет ни единого слова о том, что государство должно отчислять эти четыре процента.

На самом деле, государство средства на выплату этих четырех процентов забирает из первой пенсионной ступени и вносит их во вторую.

«Таким образом, государство от себя ничего не добавляет, а просто перекладывает деньги из одного кармана налогоплательщика в другой», - поясняет Лотман. По его словам, плохо это по двум причинам.

Во-первых, первая и вторая пенсионная ступени подчинены различным финансовым механизмам. Вторая ступень связана с конъюнктурой мировых рынков — вслед за ростом мировой экономики растет и она, вслед за спадом — падает. Первая же ступень зависит от индексации, которая гарантирует нынешним пенсионерам хоть и небольшой, но стабильный рост пенсий.

«Во-вторых, заведомо ложным является утверждение, будто аналогичная с Эстонией система успешно действует и во многих других странах. Насколько мне известно, точно такая же, как в Эстонии система больше нигде не существует. (…) Перекладывание пенсионных средств из одного кармана налогоплательщика в другой — это своего рода эстонская «Нокия», - подчеркивает Михаил Лотман.

По его замечанию, в нынешнем виде вторая пенсионная ступень выгодна в первую очередь не пенсионерам, а банкам и страховым компаниям, которых по непонятной причине назначили играть роль посредников между пенсионерами и пенсионными фондами. Эту систему критикуют уже давно, но конкретных шагов по ее упразднению так и не предпринято. Предлагаемые Isamaa реформы призваны не демонтировать пенсионную систему, а капитально отремонтировать и перестроить ее, подчеркивает в своем блоге Лотман.

Идеология правого толка исходит из презумпции свободы — у человека должна быть свобода делать выбор и принимать решения и в финансовой сфере, и это должно касаться и присоединения ко второй пенсионной ступени, подчеркивает Лотман.