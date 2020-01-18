Погуляли: женщина от удара кулаком лишилась селезенки, мать ударила сына ножом в шею

Полиции в течение Рождества и Нового года пришлось разрешать около 500 случаев бытового насилия. В отношении свыше 100 правонарушителей было начато криминальное производство, пишет Postimees.
К счастью, не все случаи были преступлениями, и в некоторых случаях полиции удалось вмешаться до того, как дело дошло бы до кулаков. И все же 116 случаев семейного насилия в праздничные дни были достаточно тяжелыми, чтобы полиция начала производство.
Количество вызовов скачкообразно поднималось 25 декабря и 1 января. Если в целом в праздничные дни число случаев насилия в семье составляло от 30 до 40 в день, то на Рождество, 25 декабря, полиция выезжала разрешать 64 семейные ссоры. Но особенно кулаки начали чесаться у жителей Эстонии 1 января, когда сотрудникам правоохранительных органов пришлось посетить 113 домов.
По словам ведущего следователя Пыхьяской префектуры Эге Юленди, трудно сказать, почему именно в эти дни растет насилие в семье. «Одна из причин заключается в том, что в другое время каждый занят своими повседневными делами, но на Рождество и Новый год люди больше времени проводят вместе. Свою роль здесь играет и злоупотребление алкоголем», - сказала Юленди.
По ее словам, нужно учитывать, что 31 декабря обычно является рабочим днем. «В конце рабочего дня люди идут домой и начинают готовиться к новогодней ночи. Когда новогодние ритуалы завершены и наступает Новый год, ситуация может стать такой, что требуется помощь полиции», - сказала ведущий следователь.
Пьют несколько дней подряд
Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Мерике Тикк говорит, что увеличение числа вызовов на следующий день после праздника может быть связано с тем, что люди празднуют несколько дней подряд. «В начале все воодушевлены и счастливы, раздаются подарки. Но на следующий день человек может почувствовать себя плохо: люди сидят в компании, вспоминают старые времена, припоминают различные события, которые могут привести к разногласиям. Разговор может превратиться в психологическое и физическое насилие», - сказала Тикк.
Как жертва насилия, так и лицо, совершившее насилие в семье, в основном находятся в возрастной группе от 30 до 49 лет; в других возрастных группах насилия меньше. Тикк объяснила, что люди в возрасте 30-49 лет зачастую имеют семью и детей. Поэтому также логично, что случаи семейного насилия происходят чаще всего в этом возрасте. По словам Юленди, логично, что среди молодых людей меньше насилия в семье, так как люди в возрасте до 30 лет часто еще ни с кем не живут.
Один часто повторяющийся стереотип жертвы - женщина примерно 80 лет, живущая со своим сыном, которому за 50.
«Сын, возможно, потерял работу, отделился от семьи, ему негде больше жить, у него проблемы со здоровьем, и в некоторой степени он зависит от пенсии матери. Проблемы возникают, когда 50-летний "ребенок" оказывается любителем выпить. Я занималась несколькими случаями, когда взрослый сын по пьяни нападал на пожилую мать. Ссора возникает потому, что сыну нужны деньги, чтобы купить водку, или мать начинает слишком сильно упрекать его за пьянство. Часто участники ссоры не могут вспомнить у следователя, из-за чего спор начался», - сказала Тикк.
По словам Юленди, даже один случай насилия - это слишком много, но особенно грустно, что насилие происходит во время праздников. "Если дети вынуждены дома испытывать страх вместо того, чтобы ждать Деда Мороза, это очень грустно", - отметила она.
Тикк добавила, что полиция ведет постоянное наблюдение за семьями, в которых бывали случаи бытового насилия; кроме того, привлекаются социальный работник и сотрудник по защите детей.
По словам Юленди, положительным моментом является то, что не только сами жертвы, но и их соседи, родственники и знакомые все чаще сообщают о случаях насилия. "Жертва не должна быть в одиночестве", - говорит следователь.
Насилие в праздники привело за решетку
23 декабря в Виймси мужчина средних лет ударил свою жену кулаком. Хотя он ударил только один раз, на женщину, которая боролась с серьезным заболеванием, это повлияло настолько, что ей пришлось в больнице прооперировать селезенку. Допрос женщины и свидетелей показал, что это был не первый случай избиения. Хотя она в настоящее время выздоравливает дома, случившееся нанесло ей пожизненную травму. Мужчина был взят судом под стражу.
Вечером 23 декабря в Кохтла-Ярве мужчина избил свою спутницу жизни кулаком и сжал ее руку, нанеся телесные повреждения. Супруги прожили вместе почти три года и раньше у них не было проблем. Поскольку это был первый случай насилия, прокурор предложил им согласительную процедуру. И мужчина, и женщина подтвердили, что они хотят продолжать жить вместе, хотят сделать свои собственные выводы из того, что произошло, и что они оба готовы приложить усилия, чтобы изменить ситуацию.
Вечером 23 декабря разгорелся спор между 61-летним мужчиной и его 85-летней матерью в Силламяэ. Мужчина схватил ее за шею и толкнул. Пожилая женщина упала на радиатор и получила ранения. Находящийся в предпенсионном возрасте мужчина получил свой приговор в порядке ускоренного производства - суд приговорил его к одному году и двум месяцам тюрьмы условно.
Рано утром 24 декабря полиция получила вызов в жилой дом в Таллинне, в районе Ласнамяэ, где мужчина неоднократно ударил кулаком в лицо свою сожительницу. Когда полиция попала в подъезд, то обнаружила там окровавленную женщину. Ее передали на попечение скорой помощи. Оказалось, что мужчина, который поднял руку на женщину, был двумя месяцами ранее освобожден из Таллиннской тюрьмы , где отбывал наказание за избиение до смерти своего знакомого. В октябре тюрьма написала в характеристике этого человека, что за время отбывания наказания он ни разу не получал дисциплинарного взыскания. Мужчина садился в тюрьму четыре раза, и все его преступления имеют одинаковвый почерк: в пьяном виде он не может разрешить конфликты словами и нападает на других. Мужчина был взят под стражу судом.
25 декабря в квартире в центре Таллинна сотрудники милиции задержали пьяного мужчину средних лет, который ночью избил мать и угрожал убить ее. Менее чем полгода назад, летом прошлого года, мужчина был приговорен к условному тюремному заключению за избиение своей матери. Поскольку мужчина не вынес урое из предыдущего наказания, суд арестовал его по ходатайству прокуратуры. Теперь ему грозит реальное тюремное заключение за предыдущее избиение, к которому добавится наказание за избиение в Рождество.
Утром 1 января в Силламяэ разразилась ссора между 58-летней матерью и ее 38-летним сыном. Конфликт стал настолько ожесточенным, что мать схватила нож и ударила сына в шею. Мужчина был доставлен в больницу в карете скорой помощи, его матери было предъявлено обвинение в причинении серьезного ущерба здоровью, и в худшем случае ей грозит до 12 лет тюрьмы.
В Ляэнемаа 30 декабря муж и жена пришли домой с вечеринки после полуночи. Пьяный мужчина начал оскорблять женщину, несколько раз ударил его кулаком и начал душить. Она высвободилась и через балкон выбежала в халате во двор. Там она некоторое время плакала, затем постучала в двери неподалеку, пока один из ее соседей не открыл дверь и не позвонил по номеру экстренной помощи. Мужчина был задержан полицией и арестован судом по требованию прокуратуры. Обыскивая его машину, сотрудники правоохранительных органов обнаружили там оружие, на которому у него не было разрешения.