Погуляли: женщина от удара кулаком лишилась селезенки, мать ударила сына ножом в шею

К счастью, не все случаи были преступлениями, и в некоторых случаях полиции удалось вмешаться до того, как дело дошло бы до кулаков. И все же 116 случаев семейного насилия в праздничные дни были достаточно тяжелыми, чтобы полиция начала производство.

Количество вызовов скачкообразно поднималось 25 декабря и 1 января. Если в целом в праздничные дни число случаев насилия в семье составляло от 30 до 40 в день, то на Рождество, 25 декабря, полиция выезжала разрешать 64 семейные ссоры. Но особенно кулаки начали чесаться у жителей Эстонии 1 января, когда сотрудникам правоохранительных органов пришлось посетить 113 домов.

По словам ведущего следователя Пыхьяской префектуры Эге Юленди, трудно сказать, почему именно в эти дни растет насилие в семье. «Одна из причин заключается в том, что в другое время каждый занят своими повседневными делами, но на Рождество и Новый год люди больше времени проводят вместе. Свою роль здесь играет и злоупотребление алкоголем», - сказала Юленди.

По ее словам, нужно учитывать, что 31 декабря обычно является рабочим днем. «В конце рабочего дня люди идут домой и начинают готовиться к новогодней ночи. Когда новогодние ритуалы завершены и наступает Новый год, ситуация может стать такой, что требуется помощь полиции», - сказала ведущий следователь.

Пьют несколько дней подряд

Окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Мерике Тикк говорит, что увеличение числа вызовов на следующий день после праздника может быть связано с тем, что люди празднуют несколько дней подряд. «В начале все воодушевлены и счастливы, раздаются подарки. Но на следующий день человек может почувствовать себя плохо: люди сидят в компании, вспоминают старые времена, припоминают различные события, которые могут привести к разногласиям. Разговор может превратиться в психологическое и физическое насилие», - сказала Тикк.

Как жертва насилия, так и лицо, совершившее насилие в семье, в основном находятся в возрастной группе от 30 до 49 лет; в других возрастных группах насилия меньше. Тикк объяснила, что люди в возрасте 30-49 лет зачастую имеют семью и детей. Поэтому также логично, что случаи семейного насилия происходят чаще всего в этом возрасте. По словам Юленди, логично, что среди молодых людей меньше насилия в семье, так как люди в возрасте до 30 лет часто еще ни с кем не живут.

Один часто повторяющийся стереотип жертвы - женщина примерно 80 лет, живущая со своим сыном, которому за 50.