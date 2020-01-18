Читатель спрашивает: почему в автоматах Omniva нельзя продлить срок хранения посылки?

«Действительно, в период большого объема посылок мы сообщали нашим клиентам, что по возможности за посылкой можно отправить также члена семьи или друга. В таком случае при больших объемах посылочный терминал не будет находиться в режиме ожидания из-за задержавшейся в ящике посылки», - сказал Кайв.

Однако он заверил, что если у клиента нет возможности забрать свою посылку и он не хочет отправлять кого-либо еще, то продление срока хранения в качестве исключения возможно. Для этого следует обратиться в службу поддержки Omniva и указать код посылки и посылочный терминал, где находится посылка. В этом случае срок хранения посылки будет продлен на 7 дней.

