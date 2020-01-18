Читатель спрашивает: почему в автоматах Omniva нельзя продлить срок хранения посылки?

Обеспокоенный читатель портала Tarbija24 спросил, почему срок хранения посылки в посылочных автоматах Omniva не может быть продлен даже за определенную плату. Как отмечает читатель, Omniva посоветовала ему передать код доставки посылки третьей стороне, что, однако, может быть небезопасным.
Глава отдела по связям с масс-медиа компании Omniva Маттиас Кайв объяснил, что на самом деле вполне возможно продлить срок хранения посылок в посылочных автоматах.
«Действительно, в период большого объема посылок мы сообщали нашим клиентам, что по возможности за посылкой можно отправить также члена семьи или друга. В таком случае при больших объемах посылочный терминал не будет находиться в режиме ожидания из-за задержавшейся в ящике посылки», - сказал Кайв.
Однако он заверил, что если у клиента нет возможности забрать свою посылку и он не хочет отправлять кого-либо еще, то продление срока хранения в качестве исключения возможно. Для этого следует обратиться в службу поддержки Omniva и указать код посылки и посылочный терминал, где находится посылка. В этом случае срок хранения посылки будет продлен на 7 дней.