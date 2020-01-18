Свободная партия: демократия в Эстонии зашла в тупик

«Рийгикогу пребывает в ситуации, когда коалиция — это не коалиция, и оппозиция — это не оппозиция. Просто некий персональный состав, суть которого местами просто невозможно понять, - отметил председатель Свободной партии Хейки Лилль в переданном BNS пресс-релизе. - От ситуации, когда представители народа несвободны и не могут принимать решения, исходя из своих наилучших убеждений и наиболее важных для избирателей целей, страдает народ, который чувствует себя дойной коровой. Каждые четыре года разыгрывается блеф и раздаются ничем не покрытые обещания. Между тем необходимо сосредоточиться на повышении качества жизни населения».

Выдвинутый Свободной партией «Манифест свободы» призывает всех — как жителей Эстонии, так и остальные партии, сотрудничать во имя того, чтобы изменить нынешнюю систему.

Свободная партия готовится к местным выборам в Эстонии в 2021 году и к парламентским выборам в 2023 году и не намерена прекращать деятельность как политическая организация. Вместе с тем, Свободная партия, по словам ее лидеров, готова к переговорам и к сотрудничеству со всеми теми политическими силами, которые разделяют ее взгляды и принципы.