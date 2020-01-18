В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes - новый лидер

Состояние Бернара Арно оценивается в 117 млрд долларов США, Джеффа Безоса — в 115,6 млрд. Список Forbes обновляется в реальном времени.

Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019-м) возглавлял рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Amazon также занял первое место в составленном журналом списке десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Джефф Безос с 2010 года разбогател на $97,4 млрд.