В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes - новый лидер
Глава холдинга LVMH Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса, сообщает издание Коммерсант.
Холдинг владеет брендами Louis Vuitton, Hennessy, Christian Dior, Dom Perignon и др.
Состояние Бернара Арно оценивается в 117 млрд долларов США, Джеффа Безоса — в 115,6 млрд. Список Forbes обновляется в реальном времени.
В пятерку богатейших людей мира вошли:
1. Глава LVMH Бернар Арно ($117 млрд);
2. Глава Amazon Джефф Безос ($115,6 млрд);
3. Основатель Microsoft Билл Гейтс ($110,6 млрд);
4. Инвестор Уоррен Баффетт ($90,6 млрд);
5. Основатель Facebook Марк Цукерберг ($82,2 млрд).
Джефф Безос два года подряд (в 2018 и 2019-м) возглавлял рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Глава Amazon также занял первое место в составленном журналом списке десяти самых успешных миллиардеров десятилетия. Джефф Безос с 2010 года разбогател на $97,4 млрд.