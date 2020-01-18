Продавцы Elisa систематически обманывали клиентов по телефону

В Финляндии продавцы, работавшие в дочерней компании Enia OY, обманывали покупателей, предлагая им купить высокоскоростное подключение к интернету, пишет Yle.
Согласно информации газеты Ilta-Sanomat, телефонные продавцы телекоммуникационной компании Elisa, предлагавшие своим клиентам увеличить скорость домашнего широкополосного интернет-подключения, систематически обманывали покупателей.
Так, по телефону продавцы сообщали клиентам о якобы плохом соединении и медленной работе интернета, предлагая клиентам подключить дополнительный пакет услуг, который в скором времени становился платным. Изначально клиенты проживали в домах с уже подключенным интернетом, стоимость которого входила в стоимость коммунальных услуг.
Согласно Ilta-Sanomat, утверждения о медленной работе интернета и якобы поступавшие от других жильцов жалобы в действительности были выдумкой продавцов. Таким образом они обманом убеждали клиентов, что им необходим дополнительный пакет услуг.
Руководитель отдела по работе с потребителями Elisa Юкка Лехто признает обман и приносит свои извинения.
"Продавцы лгали, нет смысла это отрицать. Мы действовали неправильно, и сейчас нам придется исправлять последствия этой ошибки".
Обманутых по всей Финляндии насчитывается несколько сотен
Продавцы, обманывавшие клиентов, работали в дочерней компании Elisa под названием Enia Oy. Телефонные продажи осуществлялись из офиса компании в Северной Финляндии по всей стране.
Обман продолжался длительное время, и внутреннее расследование началось после того, как в прессе появились сообщения об обмане.
Согласно Elisa, обманутых клиентов может быть от нескольких десятков до нескольких сотен.
Согласно Юкке Лехто, попавшиеся на удочку нечестных продавцов могут получить обратно свои деньги.
Примечательно то, что Elisa сообщает о записи всех телефонных разговоров с клиентами с целью повышения качества обслуживания. Эти записи, однако, начали на самом деле прослушивать только после обращения журналистов Ilta-Sanomat.