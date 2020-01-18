Продавцы Elisa систематически обманывали клиентов по телефону

Согласно информации газеты Ilta-Sanomat, телефонные продавцы телекоммуникационной компании Elisa, предлагавшие своим клиентам увеличить скорость домашнего широкополосного интернет-подключения, систематически обманывали покупателей.

Так, по телефону продавцы сообщали клиентам о якобы плохом соединении и медленной работе интернета, предлагая клиентам подключить дополнительный пакет услуг, который в скором времени становился платным. Изначально клиенты проживали в домах с уже подключенным интернетом, стоимость которого входила в стоимость коммунальных услуг.

Согласно Ilta-Sanomat, утверждения о медленной работе интернета и якобы поступавшие от других жильцов жалобы в действительности были выдумкой продавцов. Таким образом они обманом убеждали клиентов, что им необходим дополнительный пакет услуг.

Руководитель отдела по работе с потребителями Elisa Юкка Лехто признает обман и приносит свои извинения.

"Продавцы лгали, нет смысла это отрицать. Мы действовали неправильно, и сейчас нам придется исправлять последствия этой ошибки".

Обманутых по всей Финляндии насчитывается несколько сотен

Продавцы, обманывавшие клиентов, работали в дочерней компании Elisa под названием Enia Oy. Телефонные продажи осуществлялись из офиса компании в Северной Финляндии по всей стране.

Обман продолжался длительное время, и внутреннее расследование началось после того, как в прессе появились сообщения об обмане.

Согласно Elisa, обманутых клиентов может быть от нескольких десятков до нескольких сотен.

Согласно Юкке Лехто, попавшиеся на удочку нечестных продавцов могут получить обратно свои деньги.