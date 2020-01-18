Келли Сильдару выиграла золото на юношеских Олимпийских играх

Эстонская фристайлистка 17-летняя Келли Сильдару завоевала золотую медаль в слоупстайле на юношеских зимних Олимпийских играх, передает Postimees.
Сильдару набрала 91,25 балла на первом этапе финала. Во ходе второй попытки эстонка подняла планку еще выше, заработав 93,75 балла.
Улучшение результата спасло положение, поскольку последняя попытка китаянки Айлинг Гу оказалась очень удачной. К радости жителей Эстонии, судьи присудили Гу 93,25 балла, и золотая медаль досталась Сильдару.
Шведка Дженни-Ли Бурманссон заняла на подиуме третье место, набрав 90 баллов.