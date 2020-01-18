Стрелявшего по автобусам 17-летнего молодого человека арестовали

Подозреваемый арестован на 25 дней, пишет rus.err.ee.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, установлено, что из пневматического оружия стрелял 17-летний молодой человек, который ранее не наказывался в уголовном порядке, но у него были наказания в рамках производства о проступке.

Прокуратура настояла на его аресте, поскольку его обвиняют и по другому уголовному делу и есть риск, что, оставшись на свободе, он продолжит совершать преступления.