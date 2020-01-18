Стрелявшего по автобусам 17-летнего молодого человека арестовали

Вируский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял под стражу 17-летнего молодого человека, которого подозревают в стрельбе по городским автобусам в Кохтла-Ярве 16 января.
Подозреваемый арестован на 25 дней, пишет rus.err.ee.
По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, установлено, что из пневматического оружия стрелял 17-летний молодой человек, который ранее не наказывался в уголовном порядке, но у него были наказания в рамках производства о проступке.
Прокуратура настояла на его аресте, поскольку его обвиняют и по другому уголовному делу и есть риск, что, оставшись на свободе, он продолжит совершать преступления.
"Другие подозреваемые были вместе с 17-летним молодым человеком, но по имеющимся данным, они по автобусам не стреляли", – сказал прокурор.