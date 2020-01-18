Эвакуация из-за вулкана на Филиппинах затронет 160 000 человек

Вулкан Тааль расположен в 65 км от филиппинской столицы Манилы. 13 января он выпустил столб пепла, высота которого достигла 15 км. Уровень опасности в регионе в тот же день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), "бурное извержение с взрывами" ожидается в ближайшие часы или дни, передает Deutsche Welle .

Глава института Phivolcs Ренато Солидум сообщил, что до сих пор происходит подъем магмы, который может привести к "еще более опасной активности" вулкана. Phivolcs предупреждает о необходимой эвакуации всех, кто находится в радиусе 14 км от вулкана. Местным жителям также следует носить медицинские маски и принять другие меры для защиты от вулканического пепла.