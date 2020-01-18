Путин пообещал "заткнуть поганый рот" тем, кто искажает историю войны

Президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о второй мировой войне, чтобы не допустить искажения истории, передает Интерфакс.
Об этом он заявил на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге.
"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", — сказал глава государства.
В пример он привел Израиль, который не позволяет миру забыть о Холокосте — геноциде евреев.
«А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа», — подчеркнул Путин.
Центр архивных документов и его сайт будут открытыми и для россиян, и для всего мира, продолжил президент. О создании комплекса, который станет крупнейшим и самым полным собранием архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, глава государства говорил и в послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Россия должна защитить правду о Победе и противостоять "наглому вранью и попыткам переиначить историю".