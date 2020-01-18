Путин пообещал "заткнуть поганый рот" тем, кто искажает историю войны

Об этом он заявил на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Петербурге.

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", — сказал глава государства.

В пример он привел Израиль, который не позволяет миру забыть о Холокосте — геноциде евреев.

«А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа», — подчеркнул Путин.