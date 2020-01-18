Картина дня: новые подробности ДТП на Сааремаа, арест стрелка из Кохтла-Ярве и съемки фильма

Врач объяснил, почему результаты проб крови виновника смертельного ДТП расходятся вдвое

Уровень алкоголя в крови водителя, ставшего причиной ДТП, в результате которого погибли три человека, значительно снизился между двумя взятиями проб крови, поскольку в промежутке пациент, находившийся в тяжелом состоянии получал лечение. Читать далее...

Виновник гибели трех людей накануне трагедии отправил друзьям пугающее сообщение

Виновник ДТП, в котором в прошлое воскресенье на Сааремаа погибли три человека, еще утром в этот день отправил друзьям СМС с вопросом, как он там оказался, сказал в интервью глава Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. Читать далее...

Хельме: глава Elektrilevi долгое время брал взятки

Министр финансов Мартин Хельме сказал, что Тааво Рандна - в настоящее время уже бывший член правления Elektrilevi - долгое время брал взятки в десятки тысяч евро. Читать далее...

Ошибка при строительстве дома в Таллинне дорого обойдется застройщику

Мэрия Таллинна одобрила договор с застройщиком жилого дома по адресу Везивярава,50 о совместном финансировании строительства общественной инфраструктуры в центре города на сумму 225 000 евро. Такой договор заключается потому, что парковочных мест при здании было создано на 29 меньше, чем предусмотрено в проекте. Читать далее...

Погуляли: женщина от удара кулаком лишилась селезенки, мать ударила сына ножом в шею

Полиции в течение Рождества и Нового года пришлось разрешать около 500 случаев бытового насилия. В отношении свыше 100 правонарушителей было начато криминальное производство. К счастью, не все случаи были преступлениями, и в некоторых случаях полиции удалось вмешаться до того, как дело дошло бы до кулаков. Читать далее...

Не пугайтесь: в Таллинне перекроют дорогу и появится американская полиция

В понедельник, 20 января, с 22.00 до 01.00 одна полоса туннеля Ярвевана в Таллинне будет закрыта для движения, поскольку там будут проходить съемки фильма. Читать далее...

Стрелявшего по автобусам 17-летнего молодого человека арестовали

Вируский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял под стражу 17-летнего молодого человека, которого подозревают в стрельбе по городским автобусам в Кохтла-Ярве 16 января. Читать далее...

«Произошел хлопок и мы увидели вспышку»: в России у самолета перед вылетом загорелся двигатель

В Новосибирске пассажиров самолета Airbus A-320neo авиакомпании S7 Airlines, который должен был вылететь во вьетнамский курорт Камрань, эвакуировали перед вылетом из-за возгорания топлива в одном из двигателей. На борту находилось 180 пассажиров и пять членов экипажа. Читать далее...

В Таллинне подешевело топливо, но цены по-прежнему не радуют