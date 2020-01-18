Юри Ратас в Швеции: скандалы с отмыванием денег были неприятными, но поучительными

Премьер-министр Юри Ратас встретился в пятницу в Стокгольме с представителями SEB и Swedbank, чтобы рассказать им о прогрессе в борьбе с отмыванием денег и роли банков в экономике Эстонии.

Ратас сказал, что скандалы с отмыванием денег последних лет были очень неприятными, но поучительными.