Сб, 18.01.2020
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  • Юри Ратас в Швеции: скандалы с отмыванием денег были неприятными, но поучительными

Юри Ратас в Швеции: скандалы с отмыванием денег были неприятными, но поучительными

Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр Юри Ратас встретился в Стокгольме с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном и представителями банков, передает Rus.ERR.

Премьер-министр Юри Ратас встретился в пятницу в Стокгольме с представителями SEB и Swedbank, чтобы рассказать им о прогрессе в борьбе с отмыванием денег и роли банков в экономике Эстонии.

Ратас сказал, что скандалы с отмыванием денег последних лет были очень неприятными, но поучительными.

"Для нынешней правительственной коалиции борьба с отмыванием денег является четким приоритетом, и важно снижение рисков в банках. В то же время мы должны учитывать, чтобы при снижении рисков банки не стали чрезмерно мешать повседневной работе бизнеса и жизни людей, поскольку банковские услуги стали неотъемлемой частью нашей жизни", - сказал премьер-министр.

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