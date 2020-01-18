Юри Ратас в Швеции: скандалы с отмыванием денег были неприятными, но поучительными

Премьер-министр Юри Ратас встретился в Стокгольме с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном и представителями банков, передает Rus.ERR.
Премьер-министр Юри Ратас встретился в пятницу в Стокгольме с представителями SEB и Swedbank, чтобы рассказать им о прогрессе в борьбе с отмыванием денег и роли банков в экономике Эстонии.
Ратас сказал, что скандалы с отмыванием денег последних лет были очень неприятными, но поучительными.
"Для нынешней правительственной коалиции борьба с отмыванием денег является четким приоритетом, и важно снижение рисков в банках. В то же время мы должны учитывать, чтобы при снижении рисков банки не стали чрезмерно мешать повседневной работе бизнеса и жизни людей, поскольку банковские услуги стали неотъемлемой частью нашей жизни", - сказал премьер-министр.