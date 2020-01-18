Волки подошли к дому и убили собаку

Хозяин хутора Кяэрди в деревне Виссувере Аво Кяосаар сказал, что собака обычно проводит ночь в доме и около семи утра ее выпускают во двор. В восемь часов хозяин окрикнул собаку , но она не пришла. По словам владельца, сначала он не волновался: «В девять часов начал искать и нашел ее в поле, в стороне от дома», - сказал Кяосаар.

Владелец заверил, что раньше ни одного волка в окрестностях своего хутора он не встречал и от соседей не слышал, что кто-то их видел. Но он знает, что в соседнем селе недавно произошел аналогичный случай. «В общем их никто не видел и не слышал. Я даже не слышал вой», - сказал Кяосаар.

Он сказал, что в будущем планирует завести новую собаку, но учитывая, что собаку никогда во дворе не оставляли на ночь, он не может предпринять никаких мер для обеспечения безопасности. «Забор я поставить не могу, слишком большой пришлось бы делать», - сказал он. Хотя волк убил собаку фактически во дворе дома, сам владелец страха не испытывает.

Посетивший место происшествия председатель общества охотников Колга-Яани Мярт Лаансалу сказал, что в последнее время случаи нападения волков на домашних животных участились и в этом районе и инцидентов уже слишком много. «Не каждый день кого-то убивают, но довольно часто», - уточнил он.

Лаансалу считает, что проблема с волками возникла в результате воздействия нескольких факторов: причину можно искать как в бесснежной зиме, так и в незначительной охоте, хотя охотникам удается каждый год выполнить лимит. Свой вклад внесла и свиная чума, из-за которой количество еды для волков уменьшилось.

Стали ли волки более смелыми, Лаансалу не смог сказать, но отметил, что такое впечатление возникает. «Конечно, такое впечатление создается, если инцидент происходит утром, с высоты птичьего полета в 300 метрах от шоссе. Создается впечатление, что это больше не только проблема лесных деревень и глуши», - говорит он.

Лаансалу сказал, что сейчас он не боится из-за волков пойти в лес без оружия и считает, что волк на человека все-таки не нападет, но в будущем ситуация может измениться, если к проблеме слишком мягко относиться.

Он сказал, что волк должен прожить свою жизнь в лесу, но если он начинает влиять на безопасность, следует принять меры. «Неизбежно, например, у одиноких пожилых людей или у взрослых с маленькими детьми возникнуть эти страхи. Ведь никто не может сказать, будьте спокойны и ничего плохо не случится. Я тоже не могу это утверждать, - сказал Лаансалу. - Я придерживаюсь такого мнения, что если волк нападает на бродячих собак не в лесу, а приходит в хутору так близком и нападает на животных, на этого волка надо просто охотиться и на этом все».