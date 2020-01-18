Силы обороны могут мобилизовать ваш автомобиль

В 2018 году было принято решение, согласно которому, Силы обороны могут получить транспортные средства юридического или физического лица силой, если это будет необходимо в случае повышенной готовности, мобилизации, демобилизации или войны, передает Postimees.
Принудительная повинность, налагаемая Департаментом оборонных ресурсов (KRA), означает обязательство уступить свой автомобиль государству, если оно сочтет, что транспортное средство понадобится для защиты страны. Уведомления о принудительной повинности выдаются в мирное время.
Согласно распоряжению правительства, KRA отнесло к принудительной повинности 3000 частных автомобилей – грузовики, фургоны, тракторы, внедорожники, мотоциклы и ATV – то есть все те машины, которые могут понадобится в военное время.
В течение 15 дней с момента получения решения о принудительной повинности владелец транспортного средства или имущества имеет право его оспорить, а в течение 30 дней решение о принудительной повинности можно обжаловать.
На каких основаниях можно избежать принудительной повинности и на каких – нельзя, в KRA не ответили. «Все обстоятельства взвешиваются в рамках административного производства. К настоящему моменты мы выбирали такие транспортные средства, которые во всех отношениях отвечают потребностям Сил обороны. Также в рамках производства мы в достаточной мере обосновали наши потребности. К настоящему моменту ни одной жалобы в суд не поступило», - ответил на запрос Postimees глава отдела мобилизации KRA Ало Аулик.
Во время объявления военного положения наложенная в мирное время принудительная повинность должна применяться без каких-либо дополнительных напоминаний, во время повышенной готовности, мобилизации и демобилизации ее исполнение определяется административным актом или общим приказом. Транспортное средство, подпадающее под принудительную повинность, должно быть полностью заправлено, технически исправно и оснащено оборудованием, инструментами и другими средствами, предусмотренными в решении о принудительном использовании. Под оборудованием подразумевается не какое-либо отдельно приобретаемое оборудование, а, по словам Ало Аулика, дополнительные средства, используемые в бытовых условиях. Например, ковш экскаватора, ремни или цепи для грузовиков и так далее.
Если при передачи машины какое-либо из этих требований не выполнены, можно потребовать его выполнения за счет владельца.
Помимо машины KRA может потребовать, чтобы ее владелец или коллектив в течение семи суток водили машину или обслуживали ее. Питание в этот период обеспечивают Силы обороны. В этом случае работодатель должен предоставить владельцу транспортного средства среднюю заработную плату, которая впоследствии возмещается работодателю учреждением, назначившим принудительную эксплуатацию.
В мирное время бремя принудительная повинность не применяется, это требование, которое «активируется» в условиях войны.
Ало Аулик также пояснил, что было много положительных отзывов о принудительной повинности: «Мы придерживаемся точки зрения, что принудительная повинность является одним из элементов сдерживания, многие многонациональные предприятия, работающие в Эстонии, такие как банки, лизинговые компании и, конечно, компании, основанные на эстонском капитале, понимают необходимость этой операции и с гордостью вносят свой вклад».
Почему принудительная повинность вообще в ходу? «Это часть комплексной защиты. Как государство мы достигли той стадии, когда это должно быть нанесено на карту», - сказал Ало Аулик. Подробнее о принудительной повинности можно прочитать здесь.
Права владельца:
⦁ Получить обратно свою собственность.
⦁ Отказаться от принятия собственности, если она стала непригодной для использования.
⦁ Потребовать компенсацию в случае нанесенного собственности имущественного ущерба, в случае, если причиной ущерба стала не война. Это означает, что в случае уничтожения или утери имущества в результате прямых военных действий владелец имущества не получит компенсацию. На конкретный вопрос о том, почему человек не получает компенсацию за машину, разрушенную в военной ситуации, KRA ответил, что «что касается возможностей и потребностей Сил обороны, мы неоднократно объясняли».
⦁ Получать пособие или пенсию, если выполнение принудительной повинности (обязательство перевозки) привело к частичной полной нетрудоспособности. Если выполнение повинности привело к смерти владельца/специалиста, пособие или пенсия выплачиваются его родственникам.