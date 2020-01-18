Силы обороны могут мобилизовать ваш автомобиль

Принудительная повинность, налагаемая Департаментом оборонных ресурсов (KRA), означает обязательство уступить свой автомобиль государству, если оно сочтет, что транспортное средство понадобится для защиты страны. Уведомления о принудительной повинности выдаются в мирное время.

Согласно распоряжению правительства, KRA отнесло к принудительной повинности 3000 частных автомобилей – грузовики, фургоны, тракторы, внедорожники, мотоциклы и ATV – то есть все те машины, которые могут понадобится в военное время.

В течение 15 дней с момента получения решения о принудительной повинности владелец транспортного средства или имущества имеет право его оспорить, а в течение 30 дней решение о принудительной повинности можно обжаловать.

На каких основаниях можно избежать принудительной повинности и на каких – нельзя, в KRA не ответили. «Все обстоятельства взвешиваются в рамках административного производства. К настоящему моменты мы выбирали такие транспортные средства, которые во всех отношениях отвечают потребностям Сил обороны. Также в рамках производства мы в достаточной мере обосновали наши потребности. К настоящему моменту ни одной жалобы в суд не поступило», - ответил на запрос Postimees глава отдела мобилизации KRA Ало Аулик.

Во время объявления военного положения наложенная в мирное время принудительная повинность должна применяться без каких-либо дополнительных напоминаний, во время повышенной готовности, мобилизации и демобилизации ее исполнение определяется административным актом или общим приказом. Транспортное средство, подпадающее под принудительную повинность, должно быть полностью заправлено, технически исправно и оснащено оборудованием, инструментами и другими средствами, предусмотренными в решении о принудительном использовании. Под оборудованием подразумевается не какое-либо отдельно приобретаемое оборудование, а, по словам Ало Аулика, дополнительные средства, используемые в бытовых условиях. Например, ковш экскаватора, ремни или цепи для грузовиков и так далее.

Если при передачи машины какое-либо из этих требований не выполнены, можно потребовать его выполнения за счет владельца.

Помимо машины KRA может потребовать, чтобы ее владелец или коллектив в течение семи суток водили машину или обслуживали ее. Питание в этот период обеспечивают Силы обороны. В этом случае работодатель должен предоставить владельцу транспортного средства среднюю заработную плату, которая впоследствии возмещается работодателю учреждением, назначившим принудительную эксплуатацию.

В мирное время бремя принудительная повинность не применяется, это требование, которое «активируется» в условиях войны.

Ало Аулик также пояснил, что было много положительных отзывов о принудительной повинности: «Мы придерживаемся точки зрения, что принудительная повинность является одним из элементов сдерживания, многие многонациональные предприятия, работающие в Эстонии, такие как банки, лизинговые компании и, конечно, компании, основанные на эстонском капитале, понимают необходимость этой операции и с гордостью вносят свой вклад».

Почему принудительная повинность вообще в ходу? «Это часть комплексной защиты. Как государство мы достигли той стадии, когда это должно быть нанесено на карту», - сказал Ало Аулик. Подробнее о принудительной повинности можно прочитать здесь.