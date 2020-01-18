Сергей Лавров: действия Эстонии в отношении "Спутника" возмутительны

Высказаться на эстонскую тему главу российской дипломатии попросила руководитель того самого агентства "Спутник-Эстония" Елена Черышева, обвинившая министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу и президента Керсти Кальюлайд в недипломатичных и антироссийских высказываниях.

"Что касается конкретных действий в отношении "Спутника", я считаю, что это возмутительно. И то, что Евросоюз это проглатывает, ничего не может сделать - это очередное пятно на репутации Евросоюза. Таких пятен мы уже немало видели", - ответил Лавров.