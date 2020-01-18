Сб, 18.01.2020
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  • Сергей Лавров: действия Эстонии в отношении "Спутника" возмутительны

Сергей Лавров: действия Эстонии в отношении "Спутника" возмутительны

Сергей Лавров.

ФОТО: POOL/REUTERS

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на своей традиционной пресс-конференции затронул тему Эстонии и осудил как действия эстонских властей в отношения агентства "Спутник-Эстония", так и позицию, которую занял Евросоюз, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Высказаться на эстонскую тему главу российской дипломатии попросила руководитель того самого агентства "Спутник-Эстония" Елена Черышева, обвинившая министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу и президента Керсти Кальюлайд в недипломатичных и антироссийских высказываниях.

"Что касается конкретных действий в отношении "Спутника", я считаю, что это возмутительно. И то, что Евросоюз это проглатывает, ничего не может сделать - это очередное пятно на репутации Евросоюза. Таких пятен мы уже немало видели", - ответил Лавров.

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