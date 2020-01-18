Жилой дом охвачен пламенем: погибла собака

В Ласила в субботу вечером в жилом доме случился пожар. В это время людей в доме не было, передает Virumaa Teataja.
Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента сказал, ссылаясь на слова хозяина дома, что в огонь попала собака, которую, к сожалению, не удалось спасти.
В Центр тревоги о пожаре сообщили в 19:52. На место поспешили пожарные из Раквере и Вяйке-Маарья, также спасательная команда добровольцев из Кадрина.
К приезду спасателей каменный дом горел открытым пламенем. Работы по тушению еще продолжаются.
Причины пожара выяснятся в ходе расследования.