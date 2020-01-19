Галерея: более двухсот человек пострадали в ходе столкновений в Бейруте

Во время протестов в ливанской столице - Бейруте, число пострадавших превысило 200 человек. В эпицентр событий для оказания помощи пострадавшим были отправлены 18 машин скорой помощи и 80 экстренных медицинских техников.
Массовая акция протеста, провозглашенная «субботой гнева», превратилась в жестокое противостояние между гражданским населением и стражами порядка. Демонстрация началась у здания парламента, но вскоре протестующие стали кидать в силовиков камни и петарды. В ответ полиция применила водометы и гранаты со слезоточивым газом.
"Более 80 пострадавших были доставлены в близлежащие больницы, а более 140 раненых получили лечение на месте происшествия", - сообщает Ливанский Красный Крест в Twitter.
Медицинские бригады все еще находятся в режиме ожидания и готовы откликнуться, если число пострадавших вновь возрастет.
Президент Ливана Мишель Аун уже отреагировал на столкновения и потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности "стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов", сообщает Reuters.