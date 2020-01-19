Вс, 19.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу

Галерея: более двухсот человек пострадали в ходе столкновений в Бейруте

Во время протестов в ливанской столице - Бейруте, число пострадавших превысило 200 человек. В эпицентр событий для оказания помощи пострадавшим были отправлены 18 машин скорой помощи и 80 экстренных медицинских техников.

Массовая акция протеста, провозглашенная «субботой гнева», превратилась в жестокое противостояние между гражданским населением и стражами порядка. Демонстрация началась у здания парламента, но вскоре протестующие стали кидать в силовиков камни и петарды. В ответ полиция применила водометы и гранаты со слезоточивым газом.

"Более 80 пострадавших были доставлены в близлежащие больницы, а более 140 раненых получили лечение на месте происшествия", - сообщает Ливанский Красный Крест в Twitter.

Медицинские бригады все еще находятся в режиме ожидания и готовы откликнуться, если число пострадавших вновь возрастет.

Президент Ливана Мишель Аун уже отреагировал на столкновения и потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности "стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов", сообщает Reuters.

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