В Париже снова набирают силу акции протеста "желтых жилетов"

Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона группы радикально настроенных протестующих, которые хотели “оказаться во главе шествия” и кидали в полицейских подручные предметы. Однако в целом демонстрация проходила мирно.

В районе 16.15 участники акции пришли на площадь Бастилии, откуда затем должны отправились на Лионский вокзал – конечный пункт маршрута.

При этом радиостанция Franceinfo отмечает, что, по оценкам журналистов, на улицы французской столицы вышли “несколько тысяч” протестующих.