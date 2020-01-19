В Кохтла-Ярве ночью горел социальный дом. Один человек погиб

В 2.11 ночи Центр тревоги получил сообщение о том, что в расположенном в кохтла-ярвеском районе Ярвекюла социальном доме горит комната на третьем этаже, внутри которой находятся люди, а в здании много людей, охваченных паникой, передал Спасательный департамент.

Первой прибывшая на место происшествия спасательная команда Кохтла-Ярве была вынуждена разбить окно, чтобы открыть дверь. Коридор был полон дыма, вахтера не было. Комната в правом крыле третьего этажа горела открытым пламенем. По словам представителя Идаского спасательного центра, спасатели вынесли двух пострадавших и передали их скорой помощи.