В Кохтла-Ярве ночью горел социальный дом. Один человек погиб

Сегодня ночью в одной из комнат социального дома в Кохтла-Ярве вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек и было эвакуировано около двадцати человек, пишет Postimees.
В 2.11 ночи Центр тревоги получил сообщение о том, что в расположенном в кохтла-ярвеском районе Ярвекюла социальном доме горит комната на третьем этаже, внутри которой находятся люди, а в здании много людей, охваченных паникой, передал Спасательный департамент.
Первой прибывшая на место происшествия спасательная команда Кохтла-Ярве была вынуждена разбить окно, чтобы открыть дверь. Коридор был полон дыма, вахтера не было. Комната в правом крыле третьего этажа горела открытым пламенем. По словам представителя Идаского спасательного центра, спасатели вынесли двух пострадавших и передали их скорой помощи.
Люди были эвакуированы с первого и второго этажей с помощью полиции. Всего было эвакуировано 23 человека, включая пострадавших. Эвакуированные были доставлены в детский дом Кохтла-Ярве. Двое пострадавших были доставлены в больницу, один из них умер до поступления в больницу. В 3.08 утра пожар был локализован.