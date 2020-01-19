Из-за путаницы с данными многие пенсионеры остаются без положенной им прибавки к пенсии

Государство и в этом году выплачивает пособие в размере 115 евро пенсионерам, которые проживают в одиночестве и чья ежемесячная пенсия составляет менее 582 евро. Пособие выплачивается пенсионерам в октябре при условии, что пенсионер живет с апреля один, согласно данным регистра народонаселения.

Многие пенсионеры, которым эти деньги могли бы оказать большую помощь, остаются без них: например, из-за того что жилье записано на имя кого-то другого или по месту жительства вместе с пенсионером зарегистрирован кто-то, кто на самом деле там долгое время уже не живет.

«Родня, родня... Каждый живет в своей пещере. Как это бывает сегодня! Больше не общаемся. Остался только один племянник, который все еще интересуется мной и звонит», сказала пенсионерка Аста Венделин «Актуальной камере».

Управа Пыхья-Таллинна вчера предоставил пенсионерам пакеты добровольной помощи. Пакеты включали предметы домашнего обихода, которые люди не должны покупать каждый день: к примеру, губки для мытья посуды и стиральный порошок. Было распределено почти 1400 пакетов. Город не знает о положении многих пенсионеров, и распределение пакетов помощи помогает лучше определять нуждающихся людей.