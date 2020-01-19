Индрек Сирель: я уверен в тех солдатах, которые определили для себя, где их дом

По словам генерала Антса Лааонеотса, если солдат решил, что Эстония – его родина и ее нужно защищать, то он в нем абсолютно уверен, пишет rus.err.ee.

"Это было и сто лет назад, когда Россия делилась на белых и красных, это происходит сейчас на востоке Украине", – сказал генерал.

Ветеран Андрей Вестеринен в свою очередь заявил, что прежде всего он обязан защищать своих родителей, детей и семью, а понимать это каждый может по-своему.