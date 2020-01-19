Индрек Сирель: я уверен в тех солдатах, которые определили для себя, где их дом

В ходе спора, разгоревшегося в студии ток-шоу "Своя правда", о том, какая армия нужна Эстонии, обязательная или профессиональная, возник весьма щекотливый вопрос: "А во всех ли солдатах уверено командование? И в русских тоже?"
По словам генерала Антса Лааонеотса, если солдат решил, что Эстония – его родина и ее нужно защищать, то он в нем абсолютно уверен, пишет rus.err.ee.
"Это было и сто лет назад, когда Россия делилась на белых и красных, это происходит сейчас на востоке Украине", – сказал генерал.
Ветеран Андрей Вестеринен в свою очередь заявил, что прежде всего он обязан защищать своих родителей, детей и семью, а понимать это каждый может по-своему.
Заместитель командующего Силами обороны Индрек Сирель добавил, что он в своих солдатах уверен полностью: "В тех, кто определил для себя, где его дом, я уверен".