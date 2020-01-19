Вс, 19.01.2020
Cейчас у многих в России возникает вопрос: «Зачем писать на русском о депортациях прибалтов? Вы же сами вышли из империи!» Ирина Флиге
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Индрек Сирель: я уверен в тех солдатах, которые определили для себя, где их дом
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Индрек Сирель: я уверен в тех солдатах, которые определили для себя, где их дом

Солдаты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

В ходе спора, разгоревшегося в студии ток-шоу "Своя правда", о том, какая армия нужна Эстонии, обязательная или профессиональная, возник весьма щекотливый вопрос: "А во всех ли солдатах уверено командование? И в русских тоже?"

По словам генерала Антса Лааонеотса, если солдат решил, что Эстония – его родина и ее нужно защищать, то он в нем абсолютно уверен, пишет rus.err.ee.

"Это было и сто лет назад, когда Россия делилась на белых и красных, это происходит сейчас на востоке Украине", – сказал генерал.

Ветеран Андрей Вестеринен в свою очередь заявил, что прежде всего он обязан защищать своих родителей, детей и семью, а понимать это каждый может по-своему.

Заместитель командующего Силами обороны Индрек Сирель добавил, что он в своих солдатах уверен полностью: "В тех, кто определил для себя, где его дом, я уверен".

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