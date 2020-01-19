Вс, 19.01.2020
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  • Важное изменение для туристов: в ресторанах отелей Турции вступили в силу новые правила

Важное изменение для туристов: в ресторанах отелей Турции вступили в силу новые правила

This photograph taken from a cell phone shows a woman covered in a blanket at the Marmara Club-Hotel following an earthquake in Theologos, Greece, about 30 km from Rhodes, July 20, 2017. Two people, likely foreign tourists, were killed and more than 100 people injured on the Greek island of Kos when an earthquake shook popular Greek and Turkish holiday destinations in the Aegean Sea. / AFP PHOTO / Sonia BAKARIC / BEST QUALITY AVAILABLE

ФОТО: SONIA BAKARIC/AFP

В Турции вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов – «Пищевой кодекс», обязывающий заведения общепита, в том числе, и рестораны отелей, информировать потребителей о составе блюд и напитков. Особое внимание должно быть уделено информации, предупреждающей о содержании аллергенов.

По сообщению Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), в ресторанах отелей по каждому блюду туристам должна быть представлена следующая информация: название, ингредиенты, вещества и продукты, вызывающие аллергию или непереносимость (их 14), калорийность, рекомендуемая дата потребления или срок годности, пишет журнал Hotel.report.

Кроме того, при подаче алкогольных напитков (например, коктейлей) должна быть отметка о присутствии в их составе этиловых спиртов, а также указаны все ингредиенты, которые были использованы (например, виски, водка, кола, сок и пр.)

Отели обязаны предупредить клиентов о наличии в блюдах следующих веществ или продуктов:

  • Глютеносодержащие зерновые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес или их гибридные виды и продукты их переработки.
  • Ракообразные и их продукты
  • Яйца и яичные продукты
  • Рыба и рыбные продукты
  • Арахис и продукты из арахиса
  • Соя и соевые продукты
  • Молоко и молочные продукты, включая лактозу
  • Плоды с твердой оболочкой: миндаль, фундук, грецкий орех, орех кешью, пекан, бразильский орех, фисташка, орех макадамия
  • Сельдерей и продукты из сельдерея
  • Горчица и горчичные продукты
  • Кунжут (семена) и продукты переработки
  • Диоксид серы и сульфиты
  • Люпин и продукты люпина
  • Моллюски и их продукты

Как отмечают в TÜROB, информация по аллергенам должна быть особенно заметной, так что отелям рекомендуется в зоне буфета или на шведском столе, размещать специальные плакаты, которые должны привлекать внимание и хорошо читаться.

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