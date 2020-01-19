Важное изменение для туристов: в ресторанах отелей Турции вступили в силу новые правила

В Турции вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов – «Пищевой кодекс», обязывающий заведения общепита, в том числе, и рестораны отелей, информировать потребителей о составе блюд и напитков. Особое внимание должно быть уделено информации, предупреждающей о содержании аллергенов.
По сообщению Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), в ресторанах отелей по каждому блюду туристам должна быть представлена следующая информация: название, ингредиенты, вещества и продукты, вызывающие аллергию или непереносимость (их 14), калорийность, рекомендуемая дата потребления или срок годности, пишет журнал Hotel.report.
Кроме того, при подаче алкогольных напитков (например, коктейлей) должна быть отметка о присутствии в их составе этиловых спиртов, а также указаны все ингредиенты, которые были использованы (например, виски, водка, кола, сок и пр.)
Отели обязаны предупредить клиентов о наличии в блюдах следующих веществ или продуктов:
- Глютеносодержащие зерновые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес или их гибридные виды и продукты их переработки.
- Ракообразные и их продукты
- Яйца и яичные продукты
- Рыба и рыбные продукты
- Арахис и продукты из арахиса
- Соя и соевые продукты
- Молоко и молочные продукты, включая лактозу
- Плоды с твердой оболочкой: миндаль, фундук, грецкий орех, орех кешью, пекан, бразильский орех, фисташка, орех макадамия
- Сельдерей и продукты из сельдерея
- Горчица и горчичные продукты
- Кунжут (семена) и продукты переработки
- Диоксид серы и сульфиты
- Люпин и продукты люпина
- Моллюски и их продукты
Как отмечают в TÜROB, информация по аллергенам должна быть особенно заметной, так что отелям рекомендуется в зоне буфета или на шведском столе, размещать специальные плакаты, которые должны привлекать внимание и хорошо читаться.