Важное изменение для туристов: в ресторанах отелей Турции вступили в силу новые правила

По сообщению Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), в ресторанах отелей по каждому блюду туристам должна быть представлена следующая информация: название, ингредиенты, вещества и продукты, вызывающие аллергию или непереносимость (их 14), калорийность, рекомендуемая дата потребления или срок годности, пишет журнал Hotel.report.

Кроме того, при подаче алкогольных напитков (например, коктейлей) должна быть отметка о присутствии в их составе этиловых спиртов, а также указаны все ингредиенты, которые были использованы (например, виски, водка, кола, сок и пр.)

Отели обязаны предупредить клиентов о наличии в блюдах следующих веществ или продуктов:

Глютеносодержащие зерновые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес или их гибридные виды и продукты их переработки.

Ракообразные и их продукты

Яйца и яичные продукты

Рыба и рыбные продукты

Арахис и продукты из арахиса

Соя и соевые продукты

Молоко и молочные продукты, включая лактозу

Плоды с твердой оболочкой: миндаль, фундук, грецкий орех, орех кешью, пекан, бразильский орех, фисташка, орех макадамия

Сельдерей и продукты из сельдерея

Горчица и горчичные продукты

Кунжут (семена) и продукты переработки

Диоксид серы и сульфиты

Люпин и продукты люпина

Моллюски и их продукты