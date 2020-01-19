Гражданина Латвии судят за подготовку теракта в Хельсинки

Хельсинкский окружной суд начал рассмотрение дела против 22-летнего мужчины из Латвии, обвиняемого в планировании взрыва самодельной бомбы во время новогодних праздников 2018 года в центре финской столицы, сообщает портал Mixnews.lv.
Нападение мужчина планировал против “многочисленных иностранцев и мусульман”.
В обвинительном заключении говорится, что мужчина перед задержанием в октябре 2018 года проводил испытания взрывного устройства.
Прокуратура сообщила, что обвиняемый нашел в интернете инструкции по изготовлению бомбы и планировал украсть необходимые для этого материалы на своем рабочем месте.
Несмотря на то, что мужчина отрицает свою вину, он признался, что делал взрывные устройства и в состоянии алкогольного опьянения говорил о планах осуществить взрыв.
В ходе предварительного расследования обвиняемый заявил, что предпочел бы, чтобы рядом не сосуществовали различные культуры и религии. По его мнению, Европа должна быть местом для “европейской культуры”.
Во время следствия он провел неделю в заключении. Прокуратура требует, чтобы он был приговорен к тюремному заключению.
Портал “News now Finland” сообщает, что мужчина – родом из Латвии, а по данным информационного агентства STT, он является строителем, который приехал в Финляндию в 2017 году. На руке у мужчины имеется татуировка – символ СС.