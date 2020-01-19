Гражданина Латвии судят за подготовку теракта в Хельсинки

Нападение мужчина планировал против “многочисленных иностранцев и мусульман”.

В обвинительном заключении говорится, что мужчина перед задержанием в октябре 2018 года проводил испытания взрывного устройства.

Прокуратура сообщила, что обвиняемый нашел в интернете инструкции по изготовлению бомбы и планировал украсть необходимые для этого материалы на своем рабочем месте.

Несмотря на то, что мужчина отрицает свою вину, он признался, что делал взрывные устройства и в состоянии алкогольного опьянения говорил о планах осуществить взрыв.

В ходе предварительного расследования обвиняемый заявил, что предпочел бы, чтобы рядом не сосуществовали различные культуры и религии. По его мнению, Европа должна быть местом для “европейской культуры”.

Во время следствия он провел неделю в заключении. Прокуратура требует, чтобы он был приговорен к тюремному заключению.