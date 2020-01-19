Видео ⟩ На дорогах Эстонии царствуют три проклятия

В нынешнюю бесснежную зиму участников дорожного движения подстерегают плохая видимость, пьяные и превышающее скорость водители, поэтому полиция призывает людей сбавить обороты, а о нетрезвых водителям незамедлительно сообщать им, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«2019 год запомнился тем, что на юго-востоке Эстонии в ДТП не погибло ни одного человека, - сказал глава патрульной службы юго-восточного отделения полиции Мадис Соекаруск. - К сожалению, стоит признать, что на дорогах очень много пьяных водителей, людей без водительских прав и тенденции в уменьшении их количества не наблюдается».
Статистика демонстрирует, что дорожная обстановка за последние четыре года постепенно улучшается: если в 2016 году в Вырумаа, Валгамаа и Пыльвамаа в ДТП погибли шесть человек, в прошлом году — все остались живы. Также число пострадавших в авариях людей за четыре года уменьшилось со 146 до 88 человек в прошлом году. Но как только начался 2020 год, все изменилось.
«К сожалению, 2020 год начался иначе: в Вырумаа погиб пешеход, который шел по дороге в темноте без светоотражателя, был в состоянии алкогольного опьянения и водитель просто не мог его заметить», - сказал Соекаруск. ДТП произошло 1 января вечером на шоссе Выру-Валга в деревне Нурси. Это стало первым, но, к сожалению, не единственным смертельным ДТП за первые недели нового года.