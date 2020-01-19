Видео ⟩ Читатель: праздник в Таллинне чудом не закончился трагедией, людей накрыло черным облаком

Районные власти ранее анонсировали, что на территории стадиона по адресу Вильде-теэ,120 будет установлена огненная скульптура высотой 5 метров, вокруг которой зажгут 7 больших костров из собранных ранее новогодних елок.

По словам читателя, ленты ограждения были натянуты на очень близком расстоянии от стогов елей, пропитанных бензином.

"При сильном ветре подожжение сухих елей с бензином привело к моментальной стене огня, горящих щепок и дыма в сторону людей, особенно детей, стоявших в первом ряду у ленты", - сообщает он, добавляя, что потом всех просто накрыло черным облаком.

Также читатель указывает, что нигде поблизости не видел ни медиков, ни пожарных.