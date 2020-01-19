Видео ⟩ Читатель: праздник в Таллинне чудом не закончился трагедией, людей накрыло черным облаком

Фестиваль света, который районная управа Мустамяэ, провела в субботу вечером за центром Kaja, чудом не закончился трагедией, утверждает читатель Rus.Postimees.
Районные власти ранее анонсировали, что на территории стадиона по адресу Вильде-теэ,120 будет установлена огненная скульптура высотой 5 метров, вокруг которой зажгут 7 больших костров из собранных ранее новогодних елок.
По словам читателя, ленты ограждения были натянуты на очень близком расстоянии от стогов елей, пропитанных бензином.
"При сильном ветре подожжение сухих елей с бензином привело к моментальной стене огня, горящих щепок и дыма в сторону людей, особенно детей, стоявших в первом ряду у ленты", - сообщает он, добавляя, что потом всех просто накрыло черным облаком.
Также читатель указывает, что нигде поблизости не видел ни медиков, ни пожарных.
На момент публикации этой статьи мы ждем комментариев управы Мустамяэ.