Попавшегося пьяным за рулем иностранца выслали из Эстонии

Если в среду в тюрьму отправили пьяного водителя, который в понедельник вечером в Пайде пытался сбежать от полиции (подробнее читайте здесь), то днем ранее перед судом предстал гражданин Украины Константин.

Полицейские 12 января в Ярвамаа задержали его в нетрезвом состоянии за рулем. После этого он провел несколько дней в арестном доме и 14 января был доставлен в суд.