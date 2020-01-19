Попавшегося пьяным за рулем иностранца выслали из Эстонии

На этой неделе судьи Пайдеского дома суда вынуждены были несколько дней заниматься назначением наказаний для пьяных водителей, пишет Järva Teataja.
Если в среду в тюрьму отправили пьяного водителя, который в понедельник вечером в Пайде пытался сбежать от полиции (подробнее читайте здесь), то днем ранее перед судом предстал гражданин Украины Константин.
Полицейские 12 января в Ярвамаа задержали его в нетрезвом состоянии за рулем. После этого он провел несколько дней в арестном доме и 14 января был доставлен в суд.
Ранее уже наказываемого в уголовном порядке человека приговорили к восьми месяцам условного тюремного заключения, а в качестве дополнительного наказания постановили выслать его из Эстонии. В его отношении также действует запрет на въезд в страну на год.