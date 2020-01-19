Вс, 19.01.2020
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Попавшегося пьяным за рулем иностранца выслали из Эстонии

Пьяный водитель.

ФОТО: Eero Vabamägi

На этой неделе судьи Пайдеского дома суда вынуждены были несколько дней заниматься назначением наказаний для пьяных водителей, пишет Järva Teataja.

Если в среду в тюрьму отправили пьяного водителя, который в понедельник вечером в Пайде пытался сбежать от полиции (подробнее читайте здесь), то днем ранее перед судом предстал гражданин Украины Константин.

Полицейские 12 января в Ярвамаа задержали его в нетрезвом состоянии за рулем. После этого он провел несколько дней в арестном доме и 14 января был доставлен в суд.

Ранее уже наказываемого в уголовном порядке человека приговорили к восьми месяцам условного тюремного заключения, а в качестве дополнительного наказания постановили выслать его из Эстонии. В его отношении также действует запрет на въезд в страну на год.

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